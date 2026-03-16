El aplaudido monólogo de Conan O'Brien en los Premios Oscar y su saludo en español a EEUU: "Vivimos tiempos aterradores"

La Academia de Hollywood ha entregado los premios más importantes del sector cinematográfico en una ceremonia presentada, por segundo año consecutivo, por Conan O'Brien. Y su intervención provocó una enorme ovación.

El debut de Conan O'Brien como presentador de los Premios Oscar en 2025 fue tan positivo que este año ha repetido. Y como todo presentador de la gala, llevó preparado su monólogo de apertura, un discurso que centró en la diversidad y el multiculturalismo en un momento en el que Estados Unidos vive una de las situaciones más duras para toda persona con orígenes en el exterior. Las redadas del ICE, el Servicio de Control de Inmigración de Aduanas del país, y el temor a la violencia policial han provocado una caída del 6% en las entradas turísticas en el país, y en general las políticas de Donald Trump no son bienvenidas por muchos de los integrantes del sector del cine, que han alzado la voz contra el presidente.

Así lo hizo saber quien fuera presentador de su propio 'late night' y del de Jay Leno, el más visto de Estados Unidos, y el productor y escritor de 'Los Simpson', que incluso habló en español ante un país cuyo presidente criticó la actuación de la Super Bowl, a cargo de Bad Bunny, asegurando que "nadie entiende ni una palabra de lo que dice". Unos meses antes de 'show' en el intermedio de la Super Bowl, Bad Bunny ya bromeó con lo que sabía que sería la postura de Trump, y lo animó a él y a su entorno a aprender español durante los cuatro meses que quedaban para su actuación en una intervención, también en castellano, durante un programa de 'Saturday Night Live': "Si no han entendido lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender".

Y aunque Conan O'Brien ni es latino ni tiene orígenes hispanos —es estadounidense de ascendencia irlandesa—, también optó por el español para su monólogo de inicio de la ceremonia. Antes de la gala en la que se fueron repartiendo los Premios Oscar, O'Brien, sin olvidar la parte cómica de su intervención, se puso serio para recordar que durante la noche de los premios del cine "más de mil millones de personas de todo el mundo" estaban viendo la ceremonia. "Saludemos a algunos de ellos. Si nos están viendo desde España", dijo, en inglés, antes de cambiar al español: "Hola, soy Conan O'Brien y es un placer darles la bienvenida a los Oscar".

"If you are seeing in Argentina [Si nos estáis viendo en Argentina], hola, soy Conan O'Brien y es un placer darles la bienvenida a los Oscar", continuó. "And to our friends in Los Angeles [Y para nuestros amigos en Los Angeles]... hola, soy Conan O'Brien y es un placer darles la bienvenida a los Oscar". El teatro Dolby fue entonces escenario de una gran ovación para el conductor de la gala.

Dejando el humor a un lado, O'Brien cambió el tono y pidió permiso para hablar en serio. "Todos los que nos están viendo ahora mismo en todo el mundo son conscientes de que estamos viviendo tiempos muy caóticos y aterradores", dijo, tiempos en los que los Oscar "cobran especial relevancia". "Fíjense: 31 países de seis continentes están representados esta noche. Y cada película que premiamos es el resultado del trabajo de miles de personas que hablan distintos idiomas y que se esfuerzan por crear algo bello".

"Esta noche rendimos homenaje no sólo al cine, sino también a los ideales del arte global, la colaboración, la paciencia, la resiliencia y esa cualidad tan escasa a día de hoy, el optimismo", añadió antes de animar a los presentes en la ceremonia a "celebrar", no por creer que todo está bien, sino porque "trabajamos y esperamos un futuro mejor".

Este ha sido alguno de los momentos reivindicativos de la noche, que se suma al 'No a la guerra' que Javier Bardem ha llevado, como ya hizo en los Premios Emmy, a los Oscar.

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