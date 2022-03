Antonio Resines ha estado en su primer acto público tras salir del hospital, donde estuvo ingresado más de un mes por coronavirus. Lo ha hecho acompañado de una muleta, para recoger la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

El actor ha reconocido que no se encuentra del todo bien y, por ello, no cree que pueda volver al trabajo hasta después del verano. "Me encuentro 'baldao', puedo andar, que hace dos semanas no podía, me queda un tiempo de hacer ejercicio y un par de meses de recuperación. He hecho un esfuerzo, pero ha merecido la pena", ha comentado.

En este acto, presidido por los reyes, una de las mayores ovaciones de los asistentes ha sido para Resines. Otros de los premiados han sido, Emma Suárez, Álex de la Iglesia y Pau Donés.

Resines en 'El Hormiguero'

Anteriormente, le pudimos ver en una conexión en directo con 'El Hormiguero', donde explicó su paso por la UCI y las secuelas que ahora padece. Además, hizo varios reconocimientos a la sanidad pública como se puede ver en el vídeo. "Hay gente que es asombrosa, estudian, se dejan la vida... Había 14 turnos para atender a las 97 personas que había en la UCI, nos hemos salvado 80", ha explicado.