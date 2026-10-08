Anne Carson, Premio Nobel de Literatura por "su audaz e inventiva obra"

El Premio Nobel de Literatura 2026 se otorga a la autora canadiense Anne Carson, "por su audaz y inventiva obra que, en juguetón diálogo con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea".

La autora canadiense Anne Carson ha recibido el Premio Nobel de Literatura 2026 "por su audaz y inventiva obra que, en juguetón diálogo con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea".

Anne Carson, nació en 1950 en Toronto, Canadá. Según indica el Premio Nobel en su cuenta de X, en 1981 publicó su tesis doctoral en Clásicos titulada 'Odi et Amo Ergo Sum', y ha combinado, a lo largo de toda su carrera, la escritura de poesía con trabajo de traducción e impartición de clases en diversas universidades.

Casi toda su producción literaria ha girado en torno a la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta por un nuevo significado. Ella misma ha identificado la etimología de las palabras como el punto de partida de toda su obra.

Anne Carson publicó una serie de obras notables en la década de 1990. Entre estas se encuentra 'The Glass Essay' en 'Glass, Irony, and God' (1995), que demuestra el "potencial del poema largo donde los límites de género se perciben borrosos". La misma década vio la publicación de otra obra, a menudo aclamada como la mayor de Carson, titulada 'Autobiography of Red: A Novel in Verse' (1998).

A lo largo de toda su autoría, "Carson explora con un toque ligero las posibilidades de la escritura, un proceso por el cual el boceto literario ha cobrado un valor particular para ella".

Sus colaboraciones con artistas visuales y coreógrafos, y con directores de ópera y teatro, "demuestran la libertad con la que se relaciona con las expectativas literarias y los sistemas de reglas. Es esto lo que yace detrás de la importancia excepcional que su obra desde la década de 1990 ha tenido para la escena internacional del arte y la literatura".

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