Ana Belén, muy crítica tras el escándalo de Santos Cerdán: "Me ha encabronado e indignado"

Ana Belén sigue siendo una de esas voces que no se calla, que expresa todo lo que piensa y que habla de todos los temas. Prueba de ello ha sido la entrevista que ha concedido a laSexta, en la cual ha hablado de la situación política actual, del genocidio en Gaza y de su nueva música.

Respecto a lo que se está viviendo tras conocer el escándalo de Santos Cerdán, la artista, abanderada de izquierdas, ha comentado que el enfadan los presuntos casos de corrupción que rodean al PSOE: "A mí me ha encabronado y me ha indignado y me ha entristecido como persona de izquierdas. Pero pienso en los militantes de ese partido y todavía pienso que deben estar pasándolo muy mal".

De hecho, Ana Belén no ha tenido tapujos a la hora de hablar de la corrupción: "Pensábamos que esa palabra estaba ya como desterrada, que pertenecía a hace muchos años. Pues resulta que no, que esa palaba nos sigue acompañando y que afecta a gente que no te puedes imaginar".

Más allá de la trama Koldo, también ha alertado sobre el avance de la extrema derecha: "Sí, asoman la patita debajo de la puerta en cuanto menos te lo esperas, pero están ahí. Y de nosotros y nosotras depende que la asomen más o que la asomen menos".

Y lanza la advertencia de que no se pueden volver a tiempos oscuros donde imperaba la censura: "Yo lo he vivido de primera mano, entonces yo creo que hay una cosa muy importante que no debemos perder y es la memoria". Una opinión que no se guarda porque, para ella, no hay que quedarse al margen del debate político: "Yo entiendo que haya gente que tiene miedo y diga 'yo no voy a opinar de política. Yo de política no opino, yo soy apolítico'. Eso sí que no. Nadie es apolítico"

Ana Belén también ha calificado de "genocidio" la actuación israelí en la Franja de Gaza: "Es que están asesinando".

Ahora bien, la artista está estrenando su nuevo disco, 'Vengo con los ojos nuevos', el primero en siete años. Y, si algo tiene claro ahora más que nunca, es que viene "con los ojos nuevos" para seguir mirando, cuestionando y avanzando.