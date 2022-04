Alain Delon ha solicitado la eutanasia. Lo ha confirmado él mismo en un comunicado, donde da las gracias a todos los que le han acompañado a lo largo de su vida.

"Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo, espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo, no solo en el lugar de trabajo sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon”, ha escrito.

El actor francés, de 86 años, reside en Suiza, donde el suicidio asistido es legal. En los últimos años ha sufrido dos ictus y el año pasado perdió por un cáncer a su mujer.

Delon hizo su última aparición pública en el Festival de Cannes de 2019, un certamen en el que había presentado en competición "Il Gattopardo" (1963), "Nouvelle Vague" (1990) o "Le retour de Casanova" (1992).

Allí recibió la Palma de Oro de Honor por su trayectoria. "Nadie está obligado a estar de acuerdo conmigo, pero hay una cosa en el mundo de la que estoy seguro y orgulloso, una sola cosa, y es mi carrera", dijo al recoger ese reconocimiento que le entregó su hija Anouchka, según recoge Efe. Delon es uno de los grandes emblemas de la cinematografía internacional.

Nació en Sceaux, en la periferia de la capital francesa y en el seno de una familia desestructurada que le hizo acabar en manos de unos padres de acogida. A pesar de ello, siempre tuvo claro su pasión: el cine. "Si no hubiera sido actor estaría muerto. El cine era mi destino", reconoció en 2017 en la revista Paris Match. Seis años más tarde, en su filmografía destacan igualmente títulos como "La Piscine" (1969), de Jacques Deray, o, en ese mismo año, "Le clan des siciliens", de Henri Verneuil.