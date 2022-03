Bruce Willis ha abandonado el mundo de la interpretación a los 67 años. Lo ha hecho tras ser diagnosticado de afasia, según ha anunciado su familia en un post en redes sociales, en el que han informado de que la enfermedad está "afectando a sus habilidades cognitivas".

Aunque sus problemas de salud se han hecho públicos ahora, lo cierto es que varias de las personas que han trabajado con él en en los últimos años han asegurado que esta situación viene de muy lejos. De hecho, en un reportaje de 'Los Angeles Times' se recogen declaraciones que apuntan a complicaciones muy serias en los rodajes.

Prueba de ello es que en una grabación de la película 'Hard Kill', Bruce Willis disparó por accidente un arma cargada, según han declarado dos personas implicadas en lo ocurrido. Afortunadamente, ninguno de los trabajadores del set resultó herido.

Además, durante algunas grabaciones Willis acudía junto a un actor que le cantaba los diálogos a través de un pinganillo, según declaran varias fuentes a 'Los Angeles Times', y la mayoría de escenas de acción las rodaba un doble.

En otra ocasión, se solicitó que se redujeran las intervenciones del actor en la grabación, acortando los diálogos y eliminando los monólogos. Ocurrió en el rodaje de 'Out of death'. Su director, Mike Burns, instó al guionista a "reducir a cinco las páginas" que se tenía que aprender y "a abreviar los diálogos".

Este director era una de las pocas personas que estaba al tanto de los problemas de salud del intérprete, aunque asegura que no fue consciente de la gravedad hasta junio de 2020, cuando tuvo que trabajar junto a él en 'Out of death'. "Después del primer día, donde pude experimentarlo de primera mano, me di cuenta de que había un problema más grave". En esa película, Burns encargó reducir todas las escenas de Willis en solo un día de grabación.

En otoño de 2021, tuvo la oportunidad de volver a trabajar junto a él pero antes de iniciar los rodajes quiso interesarse por su estado de salud. Entonces, le dijeron que estaba "mucho mejor", pero pronto se percató de que, "no es que no estuviera mejor, es que había ido a peor". Tras este rodaje, tomó la determinación de no volver a dirigir una película con Willis.

Jesse V. Johnson, que trabajó con Bruce Willis al comienzo de su carrera, volvió a rodar con él en 'White Elephant'. "No parecía la misma persona que yo conocía", aseguró el director, que preocupado por su estado de salud, se puso en contacto con el equipo del actor para que le informaran sobre lo que estaba ocurrieron. "Me dijeron que estaba muy feliz de estar trabajando allí, pero que intentáramos terminar pronto la grabación y dejarle ir".

Además, uno de los miembros del equipo del rodaje asegura que intentaban que "no quedara mal", pero "le daban una línea o un paso" para los diálogos y "no entendía ni lo que significaba". "Solo estaba siendo un títere", asegura al respecto.

Tras esta experiencia, el equipo de Johnson tuvo más oportunidades de volver a trabajar con el intérprete de 'Pulp Fiction' pero, finalmente, decidieron no hacerlo.