"Noche triste, con Darío Gómez ya llegando al cielo": con esta frase el expresidente de Colombia Álvaro Uribe se despedía de su compatriota Darío Gómez, cantante, que ha fallecido este martes a los 71 años. "Sus canciones y su personalidad quedan alojadas en el corazón de millones", añadía. El Ministerio de Cultura también ha querido despedirse de él, definiéndolo como "reconocido cantante y compositor de música popular" del que siempre se recordarán "sus interpretaciones y las letras que han acompañado a los colombianos generación tras generación".

Conocido como el 'rey del despecho', Gómez ha fallecido a los 71 años en Medellín (Colombia), tal y como han confirmado desde la clínica Las Américas. Según recoge la prensa local, el cantante ingresó inconsciente en el servicio de urgencias del centro, si bien no se pudo hacer más que confirmar su fallecimiento a las 19:31 (hora local). El cantante llegó tras haber sufrido "un colapso" en su propia vivienda, según la clínica. "Ingresó sin signos vitales y fue llevado a la sala de reanimación, en donde se le realizaron maniobras avanzadas de resucitación sin que dieran resultado".

El también expresidente colombiano Iván Duque también ha querido despedirse de él, al que ha señalado como "uno de los más grandes exponentes de la música popular colombiana". Intérprete de la archiconocida 'Nadie es eterno en el mundo', Darío Gómez se ganó el título de 'rey del despecho' gracias a esta canción, aunque a lo largo de su carrera fueron muchos los temas que lo llevaron a lo más alto de la música popular colombiana y que lo llevaron a vender más de seis millones de discos, no solo en su país sino a nivel internacional.

Nacido de una familia humilde de Antioquia, compuso su primera canción cuando solo tenía 16 años. A los 24, Darío Gómez mató accidentalmente a su padre; en una entrevista en la cadena de televisión Caracol en 2016, Gómez explicó cómo de manera involuntaria acabó con la vida de su progenitor. Según su propia historia, el padre estaba bajo los efectos de un "maleficio" desde hacía tiempo, y había intentado matar a su madre: "Cogió la escopeta, la montó y apuntó a mi mamá. Yo me le tiré, le quité la escopeta y salí corriendo para botarla a la huerta (...). Apreté la uña [el gatillo] y se fue el tiro y maté a mi papá. Se desangró de inmediato", relató entonces. Gómez reconoció en vida que en más de una ocasión, tras este accidente, había intentado suicidarse, si bien su propia madre le animaba a estar tranquilo: "Me decía que yo era un angelito que Dios puso en este problema".

Aunque comenzó su carrera de músico junto a 'Los legendarios', en 1985 debutó como solista, interpretando temas que muchos colombianos se saben de memoria. Su canción más conocida, 'Nadie es eterno', es la que le valió su mote, pero también un Penteagrama de Oro y un premio ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers) de Nueva York. En su prolífica carrera, con más de una veintena de discos —el último, publicado en 2012—, llegó a hacer una breve inmersión en el mundo del reguetón, en 2015, cuando interpretó 'No hay razón para odiarte' junto a Yelsid y Andy Rivera.