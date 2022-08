El verano ya está aquí y como todos sabemos siempre viene cargado de temazos musicales, por lo que hoy, como cualquier otro día, sería un buen momento para ponernos los cascos y recordar una famosa canción que el 15 de agosto cumple 20 años, 'Te dejo Madrid' de una de las cantantes más queridas por el público, Shakira.

La canción estilo rock de la cantante, alcanzó el número 1 en varios países de Latinoamérica como México, Perú, Colombia y Argentina entre otros. La canción está incluida en su quinto álbum 'Servicio de Lavandería', siendo este su primer álbum bilingüe. Inicialmente se lanzó como un sencillo a finales del año 2001 en algunos países europeos y en Latinoamérica, pero no fue hasta 2002 cuando llegó a Estados Unidos y logró conseguir la repercusión que merecía. Dicho álbum es el que le permitió el salto a la fama y la consolidó como una estrella internacional.

El éxito comercial de este quinto álbum llevó a Shakira a ser considerada una de las artistas latinas con más éxito de todos los tiempos, según Steve Huey de AllMusic: "La mayor artista femenina de 'crossover' del pop latino desde Jennifer Lopez", concretamente; mientras además comentó que le daba "una sensación pop instantánea, gracias a su peculiar sentido poético y una imagen de vídeo sexy basada en sus movimientos de danza del vientre que hacen temblar las caderas". No es de extrañar, si se tiene en cuenta que mueve las caderas como nadie sabe hacerlo.

En el videoclip, la cantante demuestra su amor por la capital española, Madrid, dejando una icónica imagen suya representando a una torera. Respecto al vídeo, hay muchas y diversas teorías de lo que quiere representar la cantante; una de ellas hila diferentes aspectos hasta llegar a una conclusión curiosa. Por una parte, Madrid es uno de los lugares cumbres de las corridas de toros gracias a Plaza de las Ventas; hay quien considera que la canción podría hacer referencia a alguien a quien han engañado, tomando como referencia la presencia de toros, animales con cuernos, lo que se utiliza de manera figurada para representar los engaños en las relaciones. Todo esto apunta, según algunas de estas teorías, a una Shakira a la que han sido infiel, razón por la que decide abandonar la ciudad. El vídeo ha tenido tanto éxito durante todos estos años que cuenta con más de 20 millones de reproducciones en YouTube.

Del 'Te dejo Madrid' al 'Te felicito' en plena crisis con Piqué

Durante estos últimos meses, uno de los temas que más alcance ha tenido en lo que al mundo del corazón se refiere ha sido el fin de la relación de Shakira y Piqué. Tras meses de rumores, daba el salto la noticia: la pareja decidía separarse. La atención se focalizó en ellos después de que se viralizara la fotografía de Shakira en una ambulancia por un presunto ataque de ansiedad. Fue la propia artista la que tuvo que desmentir el motivo, afirmando que su padre había sufrido una aparatosa caída. Pero, tras un tiempo, la pareja decidió anunciar su separación después de que varias informaciones señalasen sus problemas de pareja y las presuntas infidelidades del futbolista.

El último guiño de Shakira hacia su relación, dicen otras teorías, ha sido sacar a la luz su nueva canción con Rauw Alejandro 'Te felicito', que podría estar dedicada a Piqué en tono de venganza. No es del todo descabellada esta teoría si se tiene en cuenta que en una entrevista que Shakira concedió el pasado 27 de mayo por el lanzamiento de su canción, la artista habla de las relaciones amorosas y deja unas declaraciones que, tras comunicar su separación de Piqué, han cobrado un nuevo sentido.

Lo último que se sabe es que, si la ruptura sigue adelante, al no estar casados, este divorcio no repercutirá en su patrimonio personal. La artista cuenta con 300 millones de euros en patrimonio, mientras que el futbolista acumula 80 millones. No obstante, ambos comparten dos inmuebles: una casa en Espluges de Llobregat valorada en cuatro millones de euros y un inmueble en Pedralbes, valorado en un millón de euros.