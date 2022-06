Shakira y Piqué se separan. La historia de amor que nació entre los escenarios del evento de futbol más importante del mundo ha terminado tras 12 años de duración en los que ha sido la protagonista de numerosos temas de la cantante.

Tras meses de rumores, la atención se focalizó en la pareja después de que se viralizara la fotografía de Shakira en una ambulancia por un presunto ataque de ansiedad. Fue la propia artista la que tuvo que desmentir el motivo, afirmando que su padre había sufrido una aparatosa caída.

Las últimas letras de sus canciones también van en línea con la situación sentimental de la artista. Así como las declaraciones que realizó la propia Shakira en el programa 'This Morning' el pasado 27 de mayo: "A todos nos pasa alguna vez, piensas que estás en una relación sincera y no es tan real como parece".

La ruptura sucede en un momento convulso para ambos. Shakira está a acusada de defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda, y se enfrenta a un juicio por ello. Mientras, Anticorrupción investiga a Gerard Piqué por sus audios con Rubiales.

Sin embargo, al no estar casados, la ruptura no repercutirá en su patrimonio personal. La artista cuenta con 300 millones de euros en patrimonio, mientras que el futbolista acumula 80 millones. No obstante, ambos comparten dos inmuebles: una casa en Espluges de Llobregat por 4 millones de euros y un inmueble en Pedralbes por 1 millón.