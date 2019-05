WhatsApp detecta un fallo que permitió el hackeo de teléfonos móviles

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, propiedad de Facebook, ha comunicado que detectó una vulnerabilidad en su sistema que permitió que piratas informáticos instalasen software espía en algunos teléfonos y accediesen así a los datos contenidos en ellos.

La compañía confirmó a través de un comunicado la información que unas horas antes había publicado el 'Financial Times' e instó a los 1.500 millones de usuarios que tiene en todo el mundo a "actualizar la aplicación a su última versión" y a mantener al día su sistema operativo como medida de "protección".

WhatsApp, que fue adquirida por Facebook en 2014, indicó que aún no puede precisar cuántas personas han sido afectadas, pero aseguró que las víctimas fueron elegidas "de forma específica", de manera que en principio no se trataría de un ataque a gran escala.

El "spyware" o software espía que se instalaba en los teléfonos "se asemeja" a la tecnología desarrollada por la empresa de ciberseguridad israelí NSO Group, según WhatsApp, por lo que la empresa la sitúa como principal sospechosa detrás del programa de espionaje.

La vulnerabilidad en el sistema, para la cual la empresa sacó un parche el lunes, fue detectada hace unos días y por el momento se desconoce durante cuánto tiempo se estuvieron produciendo las actividades de espionaje.

Los hackers llamaban a través de WhatsApp al teléfono a cuyos datos deseaban acceder y aunque la persona receptora no respondiese a la llamada, un programa de 'spyware' se instalaba en su dispositivo. En muchos casos la llamada desaparecía posteriormente del historial del aparato, de manera que, si no había visto la llamada entrar en su momento, el usuario afectado no llegaría a sospechar nada.

WhatsApp aseguró que nada más conocer que se habían producido los ataques avisó a organizaciones de derechos humanos (que se encontraban entre las víctimas del espionaje), a empresas de ciberseguridad y al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Que algunas de las organizaciones afectadas sean plataformas de defensa de los derechos humanos refuerza la hipótesis de la implicación de NSO Group, ya que su software ha sido usado en el pasado para llevar ataques contra este tipo de entidades. NSO Group, que opera de forma opaca y durante muchos años lo hizo en secreto, diseña software espía para sus clientes, entre los que se encuentran Gobiernos de todo el mundo, que lo usan para acceder a dispositivos móviles y obtener información.

El 'spyware' tenía capacidad para infectar tanto teléfonos con sistema operativo de Apple (iOS) como de Google (Android).