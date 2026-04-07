La Casa Blanca publica la primera fotografía de la Tierra tomada desde la cara oculta de la Luna: "La humanidad, vista desde el otro lado"

Primera fotografía de la Tierra tomada desde la cara oculta de la Luna

Los detalles Los astronautas de la misión Artemis II, que se han convertido en los seres humanos que más lejos han estado de la Tierra, han tomado esta imagen histórica desde la nave Orión.

La Casa Blanca ha publicado la primera fotografía tomada desde la cara oculta de la Luna, capturada por la misión Artemis II desde la nave Orión. Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han logrado el récord de ser los humanos que más lejos han estado de la Tierra. La nave alcanzó su máximo acercamiento a la Luna y su distancia máxima desde la Tierra, perdiendo temporalmente la conexión al orbitar por la cara oculta. Tras retomar las comunicaciones, los astronautas compartieron detalles del viaje con el presidente de EE.UU. La misión de diez días, que incluye un recorrido de 1,1 millones de kilómetros, finalizará con el amerizaje en el Océano Pacífico.

"La humanidad, desde el otro lado", con este texto ha acompañado la Casa Blanca la publicación de la primera fotografía tomada desde la cara oculta de la Luna y que ha sido capturada desde Orión.

Los astronautas de la misión Artemis II han hecho historia al convertirse en los seres humanos que más lejos han estado de la Tierra y, cuando han vuelto a retomar el contacto, han enviado esta imagen, que también pasará a los anales de la historia.

Los cuatro tripulantes de Orión, Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch (de la NASA) y Jeremy Hansen (de la CSA, Agencia Espacial Canadiense), alcanzaron en la madrugada de este martes la cara oculta de la Luna en el sexto día de misión, desde que el pasado jueves el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) despegara desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

La nave espacial Orion alcanzó su máximo acercamiento a la Luna (6.530 kilómetros) y, unos minutos después, su distancia máxima desde la Tierra (406.772 kilómetros). Al orbitar por la cara oculta del satélite, perdieron temporalmente la conexión con la base (durante unos 40 minutos), ya que la Luna bloqueaba las señales de radio necesarias para mantener contacto.

No obstante, al superar ese tramo, retomaron las comunicaciones e incluso han relatado al presidente de EEUU, Donald Trump, los detalles de ese tramo del viaje.

Claves de una misión histórica

Los cuatro astronautas viajan a bordo de la nave espacial Orion, su hogar durante su viaje de aproximadamente 1,1 millones de kilómetros y diez días. Viven y trabajan en el módulo de tripulación de la nave, mientras que su módulo de servicio proporciona los productos esenciales que los astronautas necesitan para mantenerse con vida, incluyendo agua potable, nitrógeno y oxígeno para respirar.

La nave orbitó la Tierra varias veces antes de emprender un viaje de cuatro días a la Luna. Tras sobrevolar el satélite natural, regresará a la Tierra a los diez días del lanzamiento de la misión.

La cabina de la Orion tiene un volumen habitable de 9,34 metros cúbicos, ofreciendo a la tripulación aproximadamente el mismo espacio vital que dos minivans.

Al regresar a la Tierra, la tripulación soportará la reentrada de alta velocidad y alta temperatura a través de la atmósfera de la Tierra antes de amerizar en el Océano Pacífico frente a la costa de San Diego, donde serán recibidos por un equipo de recuperación compuesto por personal de la NASA y del Departamento de Defensa, quienes los llevarán de vuelta a tierra firme.

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