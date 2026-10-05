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Premio Nobel

Nobel de Medicina 2026 para los creadores de la optogenética, la tecnología para controlar las neuronas con luz

El estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel han recibido el premio "por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por la luz y la optogenética".

Nobel de Medicina 2026 para los creadores de la optogenética, la tecnología para controlar las neuronas con luz Nobel de Medicina 2026 para los creadores de la optogenética, la tecnología para controlar las neuronas con luzNobel

El Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2026 es para el estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel "por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por la luz y la optogenética", anunció este lunes la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo.

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