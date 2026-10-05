Nobel de Medicina 2026 para los creadores de la optogenética, la tecnología para controlar las neuronas con luz

El estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel han recibido el premio "por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por la luz y la optogenética".

El Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2026 es para el estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel "por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por la luz y la optogenética", anunció este lunes la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo.

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