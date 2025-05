La luna llena de mayo de 2025, un plenilunio 'de flores' en escorpio

No existe un nombre oficial para cada luna llena, pero la tradición (o mejor dicho, las tradiciones) está detrás de la nomenclatura de cada una. El momento de plenilunio del mes de mayo tiene lugar este lunes, 12 de mayo, cuando la luna llena tendrá su punto álgido a las 18:56h. En puntos altos, alejados de la contaminación lumínica y oscuros y bajo un cielo despejado, se puede disfrutar de la que se conoce como 'luna llena de flores'.

La luna llena es, quizás, la fase lunar más llamativa para la gente, especialmente cuando se dan fenómenos como los conocidos como 'superlunas', pero también cuando la luna es visible con algún color diferente al habitual. En este caso, no hay nada especial más allá del plenilunio en sí, que en esta ocasión recibe un nombre que, obviamente, está relacionado con la floración de la primavera.

En esta ocasión, el nombre de 'luna de flores' está atribuido por los pueblos algonquinos, según Christina Ruddy, del Centro Cultural La Vía Algonquina de Pikwakanagan (Ontario, Canadá). No obstante, desde The Old Farmer's Almanac, Jonathan Carver ya denominaba a la luna llena de mayo de esta manera en su 'Viajes por el interior de Norteamérica', en 1798, nomenclatura recibida posiblemente por el pueblo dakota. Puede que detrás de este nombre también esté el filósofo y poeta Henry David Thoreau, quien podría haber inspirado a otros a llamar a la de mayo 'luna llena de flores'.

La luna llena de mayo está en escorpio. Que el plenilunio esté en una constelación sólo significa que se encuentra visible a la misma altura y dirección que las estrellas que componen esta constelación. Eso sí, los creyentes del horóscopo también creen que la posición de la luna en una constelación concreta afecta de un modo u otro al estado de ánimo, más a unos signos que a otros.

Otros nombres para la 'luna llena de flores'

Si en otras ocasiones puede haber muchas variables en la nomenclatura de una luna llena, en esta ocasión prácticamente todos los nombres que recibe suelen evocar la llegada de la primavera. Entre los dakota y los lakota, la de mayo se llama también luna llena de la plantación, porque marca el momento en el que se debe iniciar la siembra de semillas para la temporada siguiente.

También entre otros pueblos americanos se conoce a esta como luna llena en brote o luna llena del brote de hojas, pero también con otros relacionados con la fauna, como luna llena de la puesta de huevos, luna llena de la rana o luna llena de los ponis que mudan, tres expresiones que hacen referencia a eventos que tienen lugar cuando la temperatura es más cálida.