España tiene acceso a Mythos: se cuela entre los 15 países que podrán usar la IA de Anthropic

Una persona sostiene un teléfono con el logotipo de la inteligencia artificial (IA) Anthropic

¿Qué han dicho? La cartera que dirige Óscar López destaca que "participar en el testeo del modelo es una muestra de la influencia del Gobierno de España en el debate sobre gobernanza de IA de frontera".

España se ha convertido en uno de los pocos países con acceso al modelo de inteligencia artificial Mythos de Anthropic, que solo está disponible en 15 países. El Gobierno español celebra esta decisión, considerándola un refuerzo a su liderazgo internacional y al desarrollo responsable de la IA. Según el Ministerio para la Transformación Digital, participar en el testeo del modelo refleja la influencia de España en la gobernanza de IA. El acceso a Mythos es restringido y confidencial, con más de 150 socios en el Proyecto Glasswing. Anthropic, especializada en ciberseguridad, ha detectado fallos críticos en sistemas informáticos y exige requisitos de seguridad a sus socios.

España ya es uno de los pocos países con acceso a IA Mythos. De hecho, la empresa Anthropic ha anunciado que solo permitirá el uso de su potente modelo de inteligencia artificial en 15 países. La decisión ya ha sido celebrada por el Gobierno, que considera que con ello España consolida su "liderazgo internacional" en este sentido.

Así lo han confirmado fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que aseguran que es una manera de afianzar también su "importancia en materia de desarrollo de IA responsable".

La cartera que dirige Óscar López ha destacado que "participar en el testeo del modelo es una muestra de la influencia del Gobierno de España en el debate sobre gobernanza de IA de frontera". Algo que responde a "la petición que trasladaron representantes del Ejecutivo español en sus contactos con Anthropic".

El acceso a esta inteligencia artificial es "actualmente más restringido que a otros modelos y se hace en condiciones de absoluta confidencialidad", han añadido. La empresa Anthropic había anunciado este martes que otros 150 socios, distribuidos en más de 15 países, habían obtenido acceso a Mythos en lo que se conoce como el Proyecto Glasswing, que toma su nombre de la mariposa de alas transparentes que se camufla a plena luz.

Especializada en ciberseguridad, Anthropic ha señalado en un comunicado que el modelo restringido Claude Mythos Preview ya ha detectado más de 10.000 fallos de seguridad graves o críticos en sistemas informáticos.

"Lo que todos los socios tienen en común es que un ataque exitoso a su base de código podría resultar catastrófico. Para la mayoría de los socios, estimamos que un ataque de gran envergadura podría afectar a más de 100 millones de personas, con importantes ramificaciones tanto para la seguridad global como para la nacional", ha expresado Anthropic en su escrito.

Además, la compañía, que fue fundada por exempleados de OpenAI, ha destacado que los nuevos socios deberán cumplir con ciertos requisitos de seguridad antes de poder acceder al modelo.

En abril, la empresa dio acceso al modelo de defensa en ciberseguridad Proyecto Glasswing solo a 40 organizaciones, entre las que figuran Amazon, Apple, Google, Microsoft, Nvidia, CrowdStrike, JPMorgan Chase, Cisco, Broadcom, Palo Alto Networks y la Linux Foundation.

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