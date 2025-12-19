En cinco años o en 2045: la NASA establece sus previsiones para llegar a Marte

Los detalles Carlos García-Galán, el subdirector del Programa 'Gateway', ha señalado que 2045 es una fecha "conservadora", pero que no descarta que la labor de las empresas de los multimillonarios pueda acortar plazos a través de una revolución tecnológica.

Carlos García-Galán, subdirector del Programa 'Gateway' de la NASA, estima que la agencia podría llegar a Marte en 2045 si no hay avances tecnológicos significativos. Sin embargo, con una revolución tecnológica, este plazo podría reducirse a cinco o seis años. En una entrevista con la Agencia Efe, García-Galán destacó la importancia de las empresas privadas en acelerar este proceso. Actualmente, el objetivo es volver a la Luna, con un viaje tripulado planificado para 2027, en colaboración con SpaceX. Esta misión servirá como prueba para las tecnologías necesarias para futuras misiones a Marte.

El español, en una entrevista con la Agencia Efe, ha establecido esas previsiones de la agencia espacial estadounidense, una fecha "conservadora": "Si no cambiase nada, si no hubiera una renovación tecnológica, diría que igual a mitad de los 2040". Porque García-Galán no descarta que las empresas privadas logren acortar plazos desarrollando sus tecnologías: "Hay un montón de cosas que no sé cuál, pero cualquiera de esas puede revolucionar y, de repente, dentro de cinco años o seis igual podemos ir".

"Buscamos en Marte la capacidad de los humanos de seguir explorando, es una especie de obligación", resalta para afirmar que, como se aprendió en el Programa Apolo, "la tecnología y el conocimiento que se necesita para hacer eso termina siendo crucial para avanzar la tecnología en la Tierra".

Ahora bien, como ha reconocido, de momento el objetivo es volver a realizar viajes tripulados a la Luna, un proyecto en el que también está inmerso García-Galán. "Lo hicimos hace más de 50 años. Hemos hecho muchísimo en la órbita baja con el presupuesto que ha habido. Igual habría tenido que ser antes; pero, más que nunca, es el momento, y llegar a la Luna es el precio de entrada", ha explicado sobre la misión que llevará a cuatro astronautas alrededor del satélite lunar para terminar de probar la nave Orión antes del siguiente objetivo de llevar astronautas a la superficie lunar.

El resultado de esta misión también afectará a las previstas para Marte: "Llegar a la Luna es el primer paso, abrir la puerta para lo que queremos hacer: un campo de pruebas para tecnologías, conocimientos y operaciones que queremos hacer en Marte. En Marte vamos a necesitar un reactor nuclear para generar electricidad porque se va a necesitar mucha, para que no tengamos un problema y se acabe. Queremos hacer eso en la Luna".

Este viaje será "la última prueba de la nave Orión" para ver cómo funcionan los sistemas de la tripulación y los controles de la nave antes de aventurarse a probar lo mismo en Marte: "Es equivalente a la misión 'Apolo 9'. Una vez hagamos eso, estamos preparados para entrar en operaciones".

Sobre esta misión, prevén el alunizaje en 2027. Han contratado a SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, para que haga la nave con ese fin y deben probar la tecnología de transferirle combustible desde un tanque en órbita, lo que sería en 2026.

