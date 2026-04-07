La llamada de Donald Trump a los astronautas de Artemis II tras su paso por el lado oscuro de la Luna: "Tenemos que mejorar las cañerías"

Los detalles El presidente de Estados Unidos asegura que no serán "los segundos en ningún sitio" y que el programa Artemis es "su bebé". Además, recuerda que la intención en un futuro es establecer "una misión permanente" en la Luna.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dialogó y agradeció a los cuatro tripulantes de la nave Orión de Artemis II por su valentía. Los astronautas, en su misión de diez días, navegaron por el lado oscuro de la Luna, perdiendo comunicación con la Tierra durante 40 minutos. El comandante Reid Wiseman y su equipo, incluido el piloto Victor Glover, estudiaron la cara oculta de la Luna, observando variaciones de color que podrían revelar detalles sobre su composición y antigüedad. Trump destacó la importancia de la misión, señalando que busca establecer una presencia permanente en la Luna y sentar las bases para la futura exploración de Marte.

El presidente de EEUU, Donald Trump conversó y agradeció su valentía a los cuatro tripulantes de la nave Orión de Artemis II, quienes le relataron en vivo su experiencia tras navegar por el lado oscuro de la luna en la etapa cumbre de su misión antes de iniciar su regreso a la tierra.

"Recé una pequeña oración, pero luego seguí grabando", respondió el capitán Victor Glover al mandatario cuando le preguntó como se habían sentido cuando atravesaron el lado oscuro de la luna y al quedar sin comunicación con la tierra por más de 40 minutos.

En una llamada, entre los cuatro miembros de Artemis II y Trump transmitida por la NASA, Glover agregó que pasaron especialmente ocupados durante ese momento clave de su misión porque necesitaban registrar las variaciones de la superficie lunar en este lado poco conocido.

En la conversación también ha habido bromas, como cuando los astronautas han hablado de los problemas que han tenido con el retrete. "Definitivamente tenemos que mejorar las cañerías", bromeó el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

Trump, quien agradeció a los astronautas por su "valentía", aprovechó para recordar que la bandera estadounidense volverá al satélite lunar para dejar "no solo huellas" sino para establecer "una misión permanente", hablando de Artemis como su "bebé" y recordando que Estados Unidos "nunca será segundo en nada". El mandatario también preguntó a los tripulantes "cuál es la parte más inolvidable de este día histórico", a lo que el comandante, Reid Weisman, respondió: "Vimos cosas que ningún ser humano había visto antes, ni siquiera en el programa Apolo".

Los cuatro astronautas del equipo, en el sexto de un total de 10 días de misión, concluyeron la observación a las 21:30 horas del este de Estados Unidos (01:30 GMT del martes), por lo que esperan abandonar este martes la esfera de influencia de la Luna a las 13:25 horas (19:25 GMT) para volver a la Tierra el próximo viernes.

Al pasar detrás de la Luna, los astronautas de Artemis II, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch, de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, estudiaron la cara oculta mediante fotografías y la observación directa a través de las ventanas de la cápsula.

En este periodo, los tripulantes perdieron las comunicaciones con el centro de control de la NASA en Houston (Texas) por 40 minutos desde las 18:44 horas del este de Estados Unidos (22:44 GMT), pues la Luna se interpuso entre la nave espacial Orión y la Tierra, lo que ya se esperaba.

La tripulación informó a la NASA sobre matices de color, lo que ayudará a mejorar la comprensión científica de la Luna, pues tonos de marrón y azul que pueden percibirse de cerca ayudan a revelar la composición mineral característica y su antigüedad.

Artemis II despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida) para una misión de diez días que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de medio siglo y que busca sentar las bases para una base de Estados Unidos en la Luna y la futura exploración humana de Marte.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.