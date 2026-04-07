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Sigue el viaje a la Luna de la misión Artemis II

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El espacio, visto desde la nave espacial 'Orión'

Misión Artemis II

Extraer recursos y establecer una base para llegar a Marte: las razones por las que volver a la Luna

Los detalles EEUU y China mantienen una carrera por ver cuál es el primer país que consigue pisar de nuevo la Luna para establecer una base allí y poder ir a Marte. Además, entre sus objetivos está poder extraer recursos.

Imagen de archivo de la cara visible de la Luna.
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La cara oculta de la Luna, ya no es tan oculta para los humanos. Los cuatro tripulantes de la misión Artemis II han podido verla con sus propios ojos y desde una distancia nunca vista.

Sin embargo, China llegó mucho antes, eso sí, con robots. En 2019 logró el primer alunizaje en esa región gracias a un satélite de retransmisión. A bordo viajaba un robot, el Yutu-2, que todavía sigue activo.

Por si fuera poco, cinco años después lanzaron Chang'e 6, otro artefacto que llegó más lejos todavía y recogió muestras del suelo de la cara oculta.

Con los satélites que ya tiene China, en esta misión de la Artemis II, los 40 minutos que han estado incomunicados los astronautas se hubiesen podido evitar, pero la rivalidad de EEUU con China les impide ponerse de acuerdo.

Lo importante para ambos países está en los polos de la Luna. Según varias investigaciones, en ese suelo se han encontrado varios elementos imprescindibles para futuras misiones, como el Helio 3, un combustible muy potente, metales raros y lo más importante: el agua helada.

Este material puede convertirse en oxígeno para respirar y en hidrógeno para combustible de cohetes. Con esos elementos, podrían conseguir los objetivos principales de esta nueva carrera espacial: establecer su presencia en la Luna para llegar a Marte.

La misión no es solo la Luna, sino mandar humanos al planeta rojo. Ahora, la incógnita está en saber qué país lo conseguirá primero.

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