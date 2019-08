El físico y director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, acalla las dudas sobre el asteroide Apophis 99942, apodado como 'Dios del Caos' y que tiene una anchura de 340 metros.

El 13 de abril de 2029 volará 30.5000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Aunque la NASA asegura que viajará "inofensivamente" cerca de la Tierra sin ocasionar problemas, muchos ciudadanos se muestran preocupados porque el asteroide pueda colisionar contra el planeta.

It may be a decade away, but scientists are marking their calendars for an asteroid flyby in 2029. This 340-meter-wide asteroid called 99942 Apophis will cruise harmlessly by Earth, about 19,000 miles above the surface. See why it's exciting scientists: https://t.co/MKZu3Of4zr pic.twitter.com/iZuCG4fMJr