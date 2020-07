Los mejores lugares de España para ver las Perseidas

Una de las noches del año más esperadas por los amantes de la astronomía y del cielo nocturno es la de las Perseidas, la lluvia de estrellas más conocida. Este 2020, el espectáculo natural tendrá lugar el 12 de agosto. En este vídeo te contamos qué lugares son los mejores en España para poder disfrutar de las lágrimas de San Lorenzo con total claridad.

Aunque percibamos este fenómeno como una lluvia de estrellas, las Perseidas son partículas de polvo del tamaño aproximado de un grano de arena que dejan los cometas alrededor del sol. El efecto luminoso se produce cuando estas partículas atraviesan la atmósfera atraídas por la gravedad terrestre y se desintegran al contacto con la misma.

Esta peculiar “lluvia de arena” puede verse desde cualquier parte del hemisferio norte siempre y cuando las nubes no lo impidan. Sin embargo, la contaminación lumínica de las ciudades y sus alrededores, así como los altos edificios, dificultan que podamos apreciarlas como es debido.

La Fundación Starlight, una entidad creada por el Instituto de Astrofísica de Canarias y avalada por la Unesco, la Organización Mundial del Turismo y la Unión Astronómica Internacional, tiene como fin principal la protección del cielo nocturno y la difusión de la astronomía. Por este motivo, ha seleccionado los lugares con mejor calidad de cielo en España para que podamos disfrutar de cualquier fenómeno astronómico en parajes óptimos para ello.

Una de las ventajas que posee nuestro país frente a otros a la hora de realizar astroturismo es su clima. En el sur de España es poco frecuente encontrarnos con cielos nublados y grises en verano. Andalucía es uno de los territorios marcados por la Fundación Starlight como idóneos para observar los fenómenos astronómicos. Destaca sobre todo la zona de Jaén, donde la calidad del cielo nocturno supera en gran medida a la de otras provincias.

También en el sur, en la comunidad autónoma de Murcia, nos encontramos uno de los dos Parques Estelares Starlight que existen en nuestro país. Esta calificación especial sirve para distinguir aquellas zonas cuya calidad del cielo nocturno es óptima. Allí podremos ver la lluvia de estrellas en las mejores condiciones posibles.

Las islas son otros de los lugares de los que mejor clima se disfruta en nuestro país. Una isla de las Baleares y dos de las Canarias han obtenido una certificación Starlight.

Por su parte, en el centro de España, también encontramos diversos emplazamientos donde poder disfrutar de las Perseidas con total claridad. De hecho, en Castilla-La Mancha encontramos un Parque Astronómico en el que, además, se ofrecen diferentes actividades relacionadas con el cielo nocturno.

Lugares de Extremadura y Castilla y León también aparecen en esta lista de la Fundación Starlight.

Y, aunque asociemos Madrid con la gran ciudad, con la contaminación y con altos edificios, lo cierto es que no muy lejos de la capital encontramos parajes idóneos para disfrutar de la naturaleza y de las estrellas.

En la zona de levante, Cataluña y la Comunidad Valenciana cuentan con preciosos emplazamientos de los que poder disfrutar de la lluvia de estrellas. Debido a su posición privilegiada, en esta zona de España encontramos distintos puntos de estudio y observación del cielo nocturno.

Por último, pero no menos importante, en el norte de nuestro país encontramos diferentes localizaciones recomendadas por la fundación y el otro Parque Estelar Starlight de España. No obstante, aunque los parajes naturales de esta zona y la calidad del cielo sean una maravilla, hemos de tener en cuenta que los cielos nublados no son raros durante el mes de agosto. Hay que cerciorarse bien del tiempo que hará antes de hacer una escapada a esta zona para disfrutar de uno de los fenómenos más espectaculares del año.