Sin duda, los smartphones se han convertido en un elemento imprescindible de nuestra vida cotidiana, más aún en la situación de pandemia que estamos viviendo. Los móviles nos acercan a las personas que están lejos, compramos y trabajamos con ellos, pedimos cita en la peluquería, acudimos a eventos o escuchamos música. Prácticamente lo podemos hacer todo con un dispositivo conectado a internet, ¿porqué no también cuidar el medio ambiente?

En la red hay cientos de herramientas, aplicaciones y recursos que nos pueden ayudar a reciclar de forma adecuada, a no derrochar agua en la ducha o a calcular nuestra huella de carbono. Te contamos cómo.

Recicla a tu AIRE, pero en el contenedor adecuado

Uno de los gestos más importantes y menos costosos para cuidar el medio ambiente es el reciclaje en los hogares. Separar los residuos en casa implica un esfuerzo mínimo y tiene un beneficio enorme. Solo el año pasado se reciclaron más de un millón y medio de toneladas de envases de plástico, latas, briks, papel y cartón, lo que significó la emisión de 1,67 millones de toneladas menos de CO2 a la atmósfera.

Reciclar de forma correcta no solo permite contaminar menos, sino también ahorrar agua, energía y materias primas. Por eso, es esencial no cometer errores y para esos momentos en los que dudamos a qué contenedor tirar un desecho podemos ayudarnos con AIRE, el asistente inteligente de reciclaje desarrollado por Ecoembes.

Este divertido robot está preparado para contestar cualquier duda que tengas. "¿Dónde tiro la mascarilla?", escribimos, a lo que AIRE contesta que al contenedor gris, como puedes ver en la imagen inferior. Pero también puedes decírselo a viva voz o subir una imagen del residuo para que te indique dónde debes desecharlo.

El primer sistema de reciclaje digital

RECICLOS es el primer Sistema de Devolución y Recompensa (SDR) de reciclaje de España que digitaliza el hábito de reciclar latas y botellas de plástico de bebidas. Su funcionamiento es sencillo: solo tienes que fotografiar con el móvil las latas y botellas de plástico que has consumido y depositarlas en el contenedor amarillo o la máquina en la que vayas a reciclarlos, ambos con tecnología QR habilitada.

Imagínate que estás en una estación de transporte o en un centro comercial y acabas de terminar tu botella de agua. Entonces solo tienes que llevar el envase a ella, que lee el código de barras automáticamente, escanear el QR que aparecerá en pantalla y listo. También puedes desechar el envase en uno de los contenedores amarillos habilitados para ello, pero en este caso, debes escanearlo tú con el móvil. Fácil, ¿verdad?.

Una vez escaneado el código, recibirás tu recompensa. Sí, has leído bien, el sistema premia el compromiso de la ciudadanía por reciclar. Y por cada envase que recicles, recibirás puntos o RECICLOS, que puedes canjear por premios sostenibles.

Una tecnología que ya puedes encontrar en La Rioja, Cataluña, Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Aragón, Andalucía y Región de Murcia, próximamente en la Comunidad Valenciana, y en 2021 llegará a todas las comunidades.

En lucha contra el desperdicio alimentario

Un tercio de la comida que se produce en todo el mundo termina en la basura, lo que la FAO estima en unos 3.300 millones de toneladas de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera cada año. En España, casi 8 de cada 10 hogares reconoce desperdiciar alimentos, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pero este derroche no se produce solo en los hogares, también en muchos establecimientos, y eso es lo que pretende evitar Too Good To Go.

A través de esta aplicación, los usuarios pueden comprar la comida que ha sobrado en un restaurante, una pastelerías o un supermercado a un precio más reducido. De manera que no solo ayudas a preservar el medio ambiente reduciendo el desperdicio de alimentos, sino también las emisiones de CO2.

De frutas y verduras de temporada a un huerto propio

Otra forma de ayudar a reducir la contaminación es evitar comprar frutas o verduras que no sean de temporada porque suelen venir desde muy lejos, con el consecuente gasto de combustible en el transporte. Estamos tan acostumbrados a ir al supermercado y encontrar de todo en cualquier época del año que no sabemos cuándo es la época de las naranjas o el mes de recogida de las cerezas. Garaikoa es una aplicación que te ayuda a saber qué fruta o verdura está de temporada en el lugar que quieras. Y una vez que sabes cuándo se recogen determinados frutos, el siguiente paso, sin duda, es cultivarlos tú mismo y también a eso te ayuda la tecnología.

iHuerting es una aplicación que te enseña a hacer tu propio huerto en la terraza o el balcón de tu casa. O bien desde tu móvil o desde tu tablet, solo tienes que seleccionar la planta que quieres cultivar y la app te dirá cuándo es el momento adecuado para plantarla, cuándo debes regarla y administrarle el fertilizante. También te ayuda en caso de que alguna de tus plantas se vean afectadas por una plaga: tu escribes los síntomas visuales e iHuerting te dará el remedio necesario.

Ahorrar agua dando el cante

Puede que el invierno te tiente con largos baños de agua caliente. Pero, ¿sabes cuánta agua malgastamos durante una ducha de apenas 10 minutos? Según la OMS, unos 200 litros. Por eso, es esencial tomar conciencia de lo importante que es controlar la cantidad de agua que gastamos cada vez que abrimos el grifo. Si quieres reducir la cantidad de agua que consumes cada vez que entras a la ducha, puedes hacerlo con aplicaciones como Duchapp.

La aplicación, desarrollada por Defensores de la Naturaleza y WWF, te propone ducharte al ritmo de tres géneros musicales distintos: Rock, electrónica o merengue. Si reduces tu tiempo de baño a la duración de la canción, tu ducha durará menos de 5 minutos, lo que supone un ahorro de 130 litros de agua cada vez. O lo que es lo mismo, unos 47.000 litros al año.

Rastrea y controla tus emisiones para ser más sostenible

La huella de carbono es la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que produce cada persona durante su actividad diaria. Y, como hemos visto, no solo contaminamos cuando cogemos el coche o nos subimos a un avión, también lo hacemos al elegir comprar un alimento u otro. Capture es una aplicación que no solo te ayuda a elegir el el medio de transporte diario que menos contamina, sino que también te da indicaciones sobre tu dieta y te ayuda a compensar las emisiones de CO2 que no puedes evitar.

Los aparatos eléctricos y electrónicos, siempre al punto limpio

Una radio vieja que ha dejado de funcionar, un microondas que ha decidido jubilarse o una batidora cansada de triturar. ¿No sabes dónde tirar todos estos aparatos? Puede que, al tener elementos plásticos, tengas la tentación de tirarlos al contenedor de restos, pero no lo hagas. Cada aparato eléctrico o electrónico contiene multitud de materiales que deben ser separados y clasificados antes de ser reciclados. Por eso, nunca debemos tirarlos ni al contenedor amarillo ni al de resto, siempre en un punto limpio próximo. A través de esta aplicación, puedes consultar cual es el más cercano.