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"Si un chaval se queda tetrapléjico..."

Cerveza gratis por saltar al muelle: una cervecería donostiarra premia al primer multado con 12.000 euros

El Ayuntamiento de San Sebastián intenta frenar los saltos desde el muelle con sanciones que pueden alcanzar los 12.000 euros, pero una cervecera local ha decidido regalar cerveza "durante un año" al primer bañista que reciba la multa máxima.

MVT DONOSTI - REGALAN CERVEZAS POR TIRARSE DEL MUELLE

En el puerto de San Sebastián vuelve a abrirse el debate sobre los tradicionales saltos desde el muelle. Para algunos vecinos es una costumbre de toda la vida y una práctica sin peligro, mientras que otros lo consideran una imprudencia por la presencia de lanchas y embarcaciones en la zona.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha establecido sanciones para disuadir a quienes se lanzan al agua desde el muelle. Las multas pueden llegar hasta los 12.000 euros, una cifra que ha provocado una curiosa reacción por parte de una cervecera donostiarra.

El local Gross Brewing ha anunciado en sus redes sociales que regalará "una caja de cerveza al mes durante un año" a la primera persona que reciba una multa de 12.000 euros por tirarse desde el muelle. "Es un espacio público que es de los vecinos y ahora mismo el Ayuntamiento quiere acotarlo más porque hay un problema de seguridad", señala Leo Álvarez en el plató.

Algunos vecinos defienden que quienes conocen la zona saben dónde pueden saltar, pero advierten del riesgo para quienes no están familiarizados con el muelle. "Si no sabes, te puedes matar", señala una de las residentes.

Por su parte, el abogado Juan Manuel Medina analiza si la cervecera podría enfrentarse a algún tipo de sanción por promocionar estos saltos. "Si realmente no hay riesgo, hay profundidad, no hay rocas y se trata de una tradición, tampoco le costaría al Ayuntamiento acotar con unas boyas la zona", explica.

Eso sí, sobre la iniciativa de la cervecera, el abogado matiza que "el del bar es un cachondo", advirtiendo que: "Si algún día un chaval se queda tetrapléjico, quizás el del bar se acuerda de esas cervezas".

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