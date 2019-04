Seis vídeos y noticias de última hora para estar al día este miércoles 17 de abril

| Puedes ver las noticias más importantes del martes 16 de abril al pinchar en el enlace |

Tras la decisión de la Junta Electoral Central (JEC), que anuló el debate a cinco con Vox en Atresmedia, el PSOE ha elegido a TVE para debatir con los candidatos de PP, Podemos y Ciudadanos. De esta forma, y como detallamos en el vídeo, ha triunfado en Ferraz la tesis del sector que prefería una debate más académico y tasado y no un debate más periodístico y con más interés para los ciudadanos. Para el PSOE, después de la decisión de la JEC tuvieron muy poco margen de maniobra.

Y con respecto al mismo debate, Vox ha criticado la exclusión de su partido del debate a cinco en Atresmedia por parte de la JEC. Eso sí, ayer supimos que en privado reconocían que les venía bien esta decisión. A Abascal no le ha gustado que a Oriol Junqueras sí se le permita participar en un debate, y ha dicho que es "una prueba más de que España está gobernada por separatistas". Puedes ver sus declaraciones en este vídeo.

La candidata del PP a las generales por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo ha ratificado su opinión tras el tenso cara a cara con Irene Montero provocado tras su pregunta de si un silencio es un no. "¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí?", dijo Álvarez de Toledo. La candidata del PP ha asegurado hoy que no cree que "un silencio necesariamente sea un 'no' en las relaciones (sexuales) entre hombres y mujeres". Lo puedes escuchar en el siguiente vídeo, en el que la mesa de Al Rojo Vivo ha vivido el arduo debate que ha suscitado este tema.

En plena 'operación salida' de Semana Santa, Renfe ha cancelado 46 trenes, un 5% de los programados habitualmente, debido a la huelga de Adif. De los trenes afectados por la huelga convocada por el Sindicato de Circulación, 19 son AVE y de Larga Distancia y 27 son trenes de Media Distancia (regionales). A pesar de esta situación, la empresa explica que los servicios mínimos garantizan el 95% de los servicios durante todo el día.

Después de 100 días de bloqueo en el puerto de Barcelona, el Open Arms ha recibido una autorización para llevar a Samos y Lesbos material humanitario. La ONG lo ha contado a través de su redes sociales, donde explican también que será solo para "transportar material humanitario" y no para hacer labores de rescate en el Mediterráneo. Para el director de Open Arms, Oscar Camps, "poder salir de puerto ya es algo después de 100 días de bloqueo y 400 muertos, pero no olvidamos lo que está ocurriendo ahora mismo". Lo ha contado en directo en Al Rojo Vivo.

Pretendía ser una broma, pero al titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona le parece que puede ser un delito. El juez ha considerado que el anuncio de una página web que promocionaba el 'Tour de 'La Manada'' constituye un "trato vejatorio para la víctima del delito", y que los hechos pueden ser constitutivos de un delito contra la integridad moral.