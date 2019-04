Vox admite en una conversación de WhatsApp que la exclusión del debate de Atresmedia le "viene bien"

Vox no parece estar tan descontento como se ha mostrado con la decisión de la Junta Electoral Central, que impide a la formación de extrema derecha participar en el debate de Atresmedia programado para el próximo 23 de abril.

Así, al menos, se ve reflejado en una conversación privada de WhatsApp que ha desvelado Onda Cero entre Kiko Méndez Monasterio, mano derecha del líder del partido, Santiago Abascal, y Manuel Mariscal, vicesecretario de Comunicación y jefe de Prensa de la formación.

"Cuando nos pregunte por el debate (aunque sea off the record) trasladamos nuestro gran cabreo porque íbamos a ganar ese debate. Nada de decir que nos venía bien", explica Monasterio a Mariscal en la conversación sobre cómo deben actuar los miembros del partido frente a la decisión de la JEC respecto al debate en Atresmedia.

Según continúa la conversación a la que ha accedido Onda Cero, Monasterio pide a Mariscal que transmita dicha información al que actualmente trabaja como enlace de Vox con los medios de comunicación, Juan Ernesto Pfüger.

Frente a la reacción de ambos dirigentes de la formación de Abascal, el propio presidente del partido se mostraba muy crítico en redes sociales después de que la JEC hubiera rechazado la participación de Vox en el debate de Atresmedia al entender que su presencia rompe con los principios de proporcionalidad.

"La Junta Electoral permite a Junqueras, el golpista, hacer debates desde la cárcel. Y el mismo día impide que Vox participe en el debate televisado, porque sabían que íbamos a ganarlo. Ya ni disimulan: "primero intentaron la manipulación de nuestro mensaje en los medios […] ahora nos censuran para que los españoles no puedan escucharnos. No importa. Todas estas cacicadas se van a terminar el 28 de abril. Nada puede acallar a la #EspañaViva", ha denunciado Abascal a través de su cuenta de Twitter.

La Junta Electoral Central ha argumentado su decisión considerando que Vox no es un "grupo político significativo" porque no ha logrado el 5% de los votos en otras elecciones. Además, según ha precisado el organismo, los resultados obtenidos en Andalucía solo permitirían a la formación de extrema derecha debatir en dicha comunidad autónoma, y no a nivel estatal.