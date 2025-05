Broad Arrow presenta algunos de los mejores coches de colección de antes y después de la guerra en la subasta inaugural del Concorso d’Eleganza Villa d’Este

Broad Arrow Auctions, una empresa de Hagerty (NYSE: HGTY), se enorgullece de presentar algunos de los automóviles clásicos más codiciados del mercado actual en su subasta inaugural Concorso d'Eleganza Villa d'Este, que se celebrará los días 24 y 25 de mayo de 2025. Considerada una de las subastas más destacadas del calendario de coches de colección de 2025, la primera venta europea de Broad Arrow presenta rarezas de preguerra y posguerra para carretera y circuito, que combinan a la perfección con la cuidada selección de coches que se exhibirán en el propio Concorso d'Eleganza.

Como socio oficial de subastas del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, Broad Arrow ofrece más de 70 de los coches más coleccionables del mundo a la venta a orillas del Lago de Como, incluyendo la primera venta pública del primer coche de competición para clientes creado por Enzo Ferrari, el 166 Spyder Corsa de Ansaloni, y el icónico y singular Talbot-Lago T150 C Spéciale Teardrop Coupé de 1938 de Figoni y Falaschi.

albot-Lago T150 C Lago Spéciale Teardrop Coupé de 1938 | Broad Arrow Auctions

“Estamos encantados de presentar algunos de los coches clásicos de mayor importancia histórica en nuestra subasta inaugural del Concorso d’Eleganza Villa d’Este”, afirma Joe Twyman, vicepresidente de ventas de Broad Arrow para la región EMEA. Habernos encargado de la primera venta pública del Ferrari 166 Spyder Corsa es un privilegio increíble y un testimonio de la experiencia de nuestro equipo y del prestigio del prestigioso Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Su presencia en la subasta, junto con la de muchos otros codiciados automóviles, convertirá esta en una de las ventas más importantes del año.

Talbot-Lago T150 C Lago Spéciale Teardrop Coupé de 1938 | Broad Arrow Auctions

Talbot-Lago T150 C Lago Spéciale Teardrop Coupé de 1938 (Precio estimado: 4.500.000 € - 6.500.000 €)

El Talbot-Lago «Goutte d’Eau» o Teardrop Coupé no solo es uno de los automóviles más bellos de la década de 1930, sino también uno de los diseños más evocadores de todos los tiempos. Su sensual forma de lágrima eleva el modelo más allá de un automóvil a una auténtica obra de arte. Uno de los ejemplos más raros es el Talbot-Lago T150 C Lago Spéciale Teardrop Coupé de 1938 de Figoni et Falaschi, con número de chasis 90034. Encargado nuevo como reemplazo de un Bugatti Type 50, este es el único Figoni et Falaschi Teardrop Coupé construido sobre el chasis del T150 C Lago Spéciale, lo que lo convierte en un automóvil verdaderamente único.

Giuseppe (Joseph) Figoni era reconocido por sus diseños para prestigiosas marcas como Alfa Romeo, Bugatti y Delahaye, pero cuando él y su socio Ovidio Falaschi centraron su atención en Talbot-Lago, crearon algunas de sus mejores obras. Uno de los únicos 16 modelos producidos, el chasis 90034 es el único T150 C y utiliza la temática Jeancart del Diseño 9222, lo que significa que tiene ruedas expuestas en todas sus partes. También se beneficia de 300 mm más de espacio entre ejes en comparación con los modelos Teardrop sobre el chasis T150 C-SS, lo que permitió a Figoni crear líneas aún más elegantes y alargar la parte trasera delicadamente inclinada.

Encargado por el banquero y piloto de carreras alemán Antoine Schumann, este solicitó diversas opciones a medida. Estas incluían el excepcional acabado Bleu 'Tango' Irisée Noire, un azul oscuro metalizado con reflejos negros, cuero Havana Tobacco con madera a juego y faros independientes que proporcionaban mejor visibilidad en la oscuridad. Cuenta con un techo corredizo completo, guardabarros desmontables y Schumann también solicitó una punta de flecha cromada en el lateral, un elemento característico de muchos diseños de Figoni.

Vendido por última vez en la Semana del Automóvil de Pebble Beach en 2010 a su actual propietario, este automóvil increíblemente especial ha formado parte de una reconocida colección en la Costa Oeste de Estados Unidos. Su procedencia está muy bien documentada e incluye una victoria en su categoría en las 24 Horas de Spa de 1948 (Bélgica) y participaciones en algunos de los concursos más importantes del mundo. Este coche es único, único en su diseño y legado, y merecedor de los coleccionistas más exigentes.

Talbot-Lago T26 Grand Sport Coupé de 1949 de Dubos Frères | Broad Arrow Auctions

Talbot-Lago T26 Grand Sport Coupé de 1949 de Dubos Frères (Precio estimado: 1.200.000 € - 1.500.000 €)

Al Teardrop Coupé se le une su excepcional descendiente, un Talbot-Lago T26 Grand Sport Coupé de 1949 de Dubos Frères. El chasis n.º T26GS110102 es uno de los 32 T26 Grand Sports de batalla corta fabricados y el único superviviente de los tan solo dos cupés fabricados por Dubos Frères con este diseño. El T26 Grand Sport fue la continuación del legendario T150 C-SS de preguerra, pero con un motor de doble árbol de levas de 4,5 litros más potente. Este coche conserva su carrocería original y conserva el chasis, el motor y la transmisión de los mismos números.

Talbot-Lago T26 Grand Sport Coupé de 1949 de Dubos Frères | Broad Arrow Auctions

El imponente coche participó en el Concurso de Elegancia del Bosque de Boulogne de 1949 en París, donde ganó un Gran Premio, y posteriormente fue importado a Estados Unidos a principios de la década de 1950, propiedad del famoso piloto de carreras e importador de automóviles Otto Zipper. Propiedad de una reconocida autoridad de Talbot-Lago desde 2009, este es un auténtico deportivo de alta potencia y gran cilindrada, en el sentido clásico de la palabra, listo para deleitar a su próximo entusiasta. Ferrari 166 Spyder Corsa de 1948 de Ansaloni (Precio estimado: 5.500.000 € - 7.500.000 €)

Talbot-Lago T26 Grand Sport Coupé de 1949 de Dubos Frères | Broad Arrow Auctions

Broad Arrow se enorgullece de presentar la primera venta pública del Ferrari 166 Spyder Corsa de Ansaloni, número de chasis 004 C. Uno de los primeros coches...

Como el primer Ferrari jamás producido por Enzo Ferrari y su primer Ferrari de competición para clientes, encapsulaba todo lo que él deseaba para un Ferrari, convirtiéndose en el referente para todos los modelos surgidos de Maranello desde entonces. Producido en 1948, el 004 C fue creado para satisfacer las ambiciones de Ferrari en la pista, a la vez que era el coche perfecto para carreras de carretera o una salida deportiva. Su motor V12, creado en colaboración con Gioacchino Colombo, se considera el "primer motor auténtico de Ferrari", evocando a muchos de los grandes V12 de la preguerra.

1948 Ferrari 166 Inter Sport Corsa | Broad Arrow Auctions

Primero viajó a Sudamérica, donde demostró ser altamente competitivo, antes de regresar para continuar su éxito en carreras europeas en eventos como la Mille Miglia y la Targa Florio. Desde 1965, este Ferrari increíblemente especial pasó más de 50 años en manos de la familia Clark en Estados Unidos, antes de unirse a una venerada colección estadounidense de Ferrari en 2015.

Ha sido mantenido meticulosamente a lo largo de su vida y ha participado en muchos de los concursos más importantes del mundo. Este Ferrari único conserva su chasis original, carrocería Ansaloni y motor V12 Tipo 166, todos ellos ampliamente documentados en la Certificación Ferrari Classiche que lo acompaña.

La presentación de este Ferrari 166 Spyder Corsa de 1948 en la Subasta Broad Arrow Concorso d’Eleganza Villa d’Este es un momento especial para coleccionistas de todo el mundo, especialmente para aquellos apasionados por las obras de Enzo Ferrari.

Lagonda V12 Rapide James Young Drophead Coupé de 1939 (Precio estimado: 600.000 € - 700.000 €)

Lagonda fabricó 190 modelos V12 entre 1938 y 1940, lo que convertía cualquier ejemplar en un objeto de colección. Aún más excepcionales son las versiones deportivas del Rapide, de las que solo se fabricaron 17. También está el chasis n.º 14107, un automóvil verdaderamente único con carrocería Drophead Coupé del prestigioso James Young. No es solo la hermosa carrocería lo que distingue a este Lagonda de muchos otros, sino que bajo su capó se esconde un excepcional motor Sanction IV, desarrollado específicamente para competir en Le Mans.

Este coche increíblemente único pasó sus primeros años en el Reino Unido antes de ser vendido a un coleccionista de Lagonda V12 en Australia, quien lo conservó durante 58 años. En 2015, encontró un nuevo propietario en Nueva Zelanda, quien invirtió más de 500.000 dólares en una meticulosa restauración de dos años para prepararlo para Pebble Beach. Fue una inversión bien invertida, ya que el Rapide obtuvo el primer puesto en el prestigioso concurso de 2018.

Posteriormente vendido a un coleccionista en el Reino Unido, el coche ha regresado a su país de origen y ahora se presenta a la venta en Villa Erba, sin duda como una de las mejores creaciones de Lagonda.

1965 Ferrari 275 GTS | Broad Arrow Auctions

Ferrari 275 GTS de 1965 (Precio estimado: 1.500.000 € - 1.800.000 €)

El Ferrari 275 GTS es un ejemplo perfecto de la colaboración entre Pininfarina y Ferrari. Su hermoso diseño rezuma lujo y el estilo de vida de un gran turismo, mientras que el motor V12 diseñado por Colombo bajo el capó ofrece un rendimiento excepcional. El potencial de este motor está ampliamente demostrado, tras haber impulsado a los modelos 275 P y 250 LM a la victoria en Le Mans. El 275 GTS combina la capacidad de alcanzar los 97 km/h en tan solo 7,2 segundos con lo último en turismo de lujo descapotable.

Solo se fabricaron 200 ejemplares del 275 GTS, y Broad Arrow se complace en presentar este magnífico ejemplar con acabado Rosso Rubino Chiaro e interior de cuero Nero Franzi. El número de chasis 07305 cuenta con la certificación Ferrari Classiche y un extenso informe de propiedad elaborado por el historiador de Ferrari Marcel Massini. Se trata de un ejemplar excepcional del 275 GTS que personifica la belleza y la excelencia de un gran turismo descapotable Ferrari de los años 60.

Siata 208S Motto Spider de 1954 (Precio estimado: 1.500.000 € - 1.700.000 €)

Siata (Società Italiana Auto Trasformazioni Accessori) se transformó, como es bien sabido, de una empresa de tuning especializada en automóviles Fiat a la creación de algunos de los coches más célebres de mediados del siglo XX. Tras la descontinuación del deportivo Fiat 8V "Otto Vu" debido a las bajas ventas en la economía italiana de posguerra, Fiat ofreció el stock restante de motores 8V a Siata para impulsar un coche de su propio diseño.

Esto dio origen al Siata 208CS coupé y a su hermano roadster, el 208S. Diseñado por Giovanni Michelotti con carrocería de Carrozzeria Motto, el resultado fue una de las creaciones más hermosas de la década de 1950. Con su innovador motor Tipo 104 V8, el 208 se convirtió en un campeón de su categoría en Le Mans y obtuvo resultados impresionantes en la Mille Miglia.

Siata 208S Motto Spider de 1954 | Broad Arrow Auctions

Solo se fabricaron 53 ejemplares del 208, 35 de los cuales fueron Spider, siendo el coche en oferta, con chasis n.° BS 535, el último en fabricarse. Se ha beneficiado de un extenso trabajo de restauración a lo largo de su vida, incluyendo una inversión de 200.000 dólares completada en 2007. Posteriormente, ganó el premio al Mejor de su Categoría en el Concurso de Amelia Island, hazaña que repitió en 2014. Fue Mejor de su Categoría en Pebble Beach en 2011 y en 2013 ganó el prestigioso Premio d'Onore en el Concurso de Elegancia Villa d'Este. Por lo tanto, regresa triunfalmente al espectacular escenario del Lago de Como, donde se presenta este Siata 208S Motto Spider.