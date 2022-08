Soplan vientos de cambio en Woking: McLaren no cierra la puerta a los SUV

Más información McLaren pone a temblar al Aston Martin Valkyrie AMR Pro con su Solus GT

El pasado mes de julio, McLaren estrenó CEO: Michael Leiters. Una figura con demostrada experiencia en el mundo del motor que tiene ante sí la compleja tarea de redirigir el rumbo de la marca. Y para ello no cerrará la puerta a ninguna solución que le permita lograr su objetivo: SUV incluidos.

Michael Leiters ha concedido una entrevista al medio británico Autocar, donde ha confesado lo siguiente: “Desarrollé un SUV en Ferrari y desarrollé un SUV en Porsche. Me encantan los SUV y creo que es un mercado realmente importante, que sigue creciendo. Es muy atractivo como segmento”.

El CV de Michael Leiters

Sus palabras no han dejado indiferente a nadie, pero el nuevo CEO de McLaren ha querido puntualizar que la idea de crear un SUV está siendo discutida porque están abiertos a otras ideas y modelos. Al mismo tiempo, ha añadido que si la idea de dar forma a un todocamino llega a buen puerto no será, únicamente, por su presencia en Woking: “Lo que tenemos que entender en McLaren es: ¿cómo podemos encontrar un producto que esté en línea con nuestro ADN? Llegado el momento, no deberíamos hacer un SUV clásico”.

Cabe recordar que Michael Leiters fue uno de los líderes del proyecto que dio vida al Porsche Cayenne. Cambió Alemania por Italia para convertirse en Director de Tecnología en Ferrari y supervisar el desarrollo del Ferrari Purosangue, el primer SUV de Maranello. Además, McLaren no es una completa novata en este segmento: ya ha presentado presentó un SUV eléctrico diseñado para la Extreme E.

El ejemplo de sus rivales

Las declaraciones de Michael Leiters coincidirían con la información que publica Autocar: al parecer, la idea de incorporar un SUV a la gama de McLaren comenzó a gestarse el pasado junio, es decir, un mes antes de la llegada del nuevo CEO. Si fuera así, su fichaje sería un movimiento estratégico y, en este caso, las apuestas que ven a la marca británica como el próximo fabricante premium en unirse a la moda de los todocamino serían las ganadoras.

Y es que McLaren podría haberse fijado en marcas rivales como Lamborghini, Porsche y Aston Martin: las tres han demostrado que los SUV son un buen negocio. El Lamborghini Urus supuso casi dos tercios de las ventas anuales de la marca. El año pasado, en 2021, más de la mitad de las 300.000 unidades que vendió Porsche llevaban dos apellidos SUV: Cayenne y Macan. Y el Aston Martin DBX fue responsable de la mitad de todas las ventas globales de la marca en el mismo período.

