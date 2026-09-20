Volkswagen ID. Cross, a prueba: el SUV compacto eléctrico de Wolfsburgo entra en juego por precio, espacio y funcionalidad

El SUV 100% eléctrico más pequeño de Volkswagen ya está aquí. Preparado para competir en un segmento cada vez más demandado, en el que su mayor atractivo será su precio competitivo, además de su espacio y versatilidad. Es el ID. Cross y lo conocemos antes de su llegada en otoño de este año.

El ID. Cross tiene un diseño completamente nuevo. Destaca un frontal alto y ligeramente cuadrado, con unos faros delgados situados en la parte superior, fusionados con una barra transversal cubierta de cristal. Así como unos gráficos VW iluminados en la trasera, con unas luces LED 3D con barras transversales y unas aletas ligeramente abultadas.

Hay que destacar también detalles como el “techo flotante” alargado hasta el alerón trasero, sus rieles de techo y un pilar C ligeramente inclinado hacia delante. Un claro homenaje a iconos como el primer Golf o la T1.

Sus medidas de 4,15 metros de largo, 1, 58 de alto y 1,79 de ancho, le posicionan ligeramente por encima del T-Cross, sumando todavía más espacio para cinco pasajeros y equipaje. En concreto, además del espacio notable para cabeza y pierna de hasta tres pasajeros en las plazas traseras, su capacidad de carga crece hasta los 475 litros. Lo que significa 20 litros más que su “hermano” de combustión.

Sin olvidar los 22 litros que ofrece el maletero delantero o “frunk”, destinado, sobre todo, al cable de carga u objetos de pequeñas dimensiones.

El habitáculo se ha cuidado al máximo. La marca alemana ha creado el nuevo lenguaje de diseño que crea un ambiente muy acogedor. Y dentro de tanta digitalización, vuelven los botones físicos.

Su salpicadero, posicionado horizontalmente, acoge un cuadro de instrumentos de 10,25 pulgadas y una pantalla de infoentretenimiento de 12,9 pulgadas. Centrada y orientada hacia el conductor, pero fácilmente accesible para el acompañante.

El ID. Cross ofrecerá dos baterías, de 37 ó 52 kWh; tres motorizaciones, 116, 135 ó 211 CV; y una autonomía prevista de hasta aproximadamente 436 km. Y una novedad muy interesante en el ID. Cross es la incorporación de la función Vehicle-To-Load, para alimentar dispositivos externos con hasta 3,6 kW.

Si ya el Volkswagen T-Cross encontró con mucho éxito su hueco en el reñido segmento de los SUV compactos, no me queda ninguna duda de que este nuevo ID. Cross también lo hará en el mercado de los 100% eléctricos. Asequible, llamativo, eficiente y tecnológico.