Test a fondo BMW M3 Competition M xDrive Touring : un familiar cuando quieres y un M3 cuando lo necesitas

Hay coches familiares que intentan parecer deportivos y luego está el BMW M3 Touring. La diferencia es importante. Aquí no se trata de añadir una carrocería familiar a un modelo de corte dinámico para hacerlo más práctico, sino de conseguir que un coche capaz de ofrecer prestaciones de deportivo pueda utilizarse como un familiar convencional cuando toca.

La fórmula parte de un motor de seis cilindros en línea de 3,0 litros con tecnología M TwinPower Turbo. Entrega 510 CV y 650 Nm y es capaz de girar hasta 7.200 rpm. Una cifra que ya da una idea de lo que BMW buscaba con este coche: no tanto convertir un familiar en un coche rápido, sino mantener en un coche familiar el carácter mecánico de un M3.

BMW M3 Competition M xDrive Touring | motor.atresmedia.com

El resultado se traduce en una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos. Pero más interesante que la cifra es cómo entrega la potencia. La respuesta es inmediata y progresiva, con un motor que mantiene capacidad de empuje cuando el régimen aumenta. No hay una sensación de que el propulsor se quede sin argumentos en la zona alta del cuentavueltas.

Además, esta mecánica tiene una relación directa con la experiencia de BMW M en competición. Su arquitectura sirve de base para el motor del BMW M4 GT3 utilizado en resistencia, aunque evidentemente aquí está adaptada a las necesidades de un coche homologado para circular todos los días.

Tracción total, pero con permiso para jugar

El M3 Touring utiliza una caja M Steptronic de ocho velocidades con Drivelogic y el sistema de tracción integral M xDrive. La particularidad es que no estamos ante una tracción total convencional.

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El sistema prioriza el eje trasero y permite escoger entre tres configuraciones: 4WD, 4WD Sport y 2WD. Esta última convierte al M3 Touring en un propulsión trasera pura y, además, permite desconectar el control de estabilidad.

Es una solución que cambia bastante el carácter del coche. En 4WD resulta especialmente eficaz cuando se busca aprovechar la potencia sin comprometer la motricidad. En 4WD Sport permite una conducción más orientada al eje trasero. Y en 2WD aparece la parte más juguetona del M3, aunque también exige bastante más responsabilidad al volante.

El diferencial M activo trasero y el control de tracción M, con diez niveles de regulación dentro del modo 2WD, completan un arsenal que probablemente tenga mucho más sentido en un circuito que en una carretera abierta. Lo mismo sucede con funciones como el M Drift Analyser o el M Laptimer.

Porque el M3 Touring puede utilizarse como un coche familiar, pero no deja de ser un M3.

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Un chasis que intenta tener dos caras

Aquí está otra de las claves del coche. La suspensión adaptativa M con amortiguadores controlados electrónicamente y la dirección M Servotronic permiten modificar notablemente la respuesta del conjunto.

En Comfort, insistimos, el M3 Touring puede asumir perfectamente el papel que le corresponde por formato. Es un coche con el que se puede viajar, utilizar a diario y llevar a la familia sin tener la sensación constante de conducir un deportivo radical.

La situación cambia cuando seleccionamos Sport o Track. La dirección adquiere mayor peso, el acelerador responde con otra inmediatez y el cambio mantiene las marchas durante más tiempo. El coche deja entonces de esconder su verdadera naturaleza.

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La puesta a punto del chasis se acompaña de refuerzos específicos en los bajos y en la zona del maletero para aumentar la rigidez de una carrocería que, por definición, tiene que combinar las exigencias de un M3 con las de un familiar.

También los frenos están a la altura de lo que se espera. El sistema M Compound es de serie y permite configurar incluso el tacto del pedal mediante dos ajustes. Para quien busque un uso más intensivo en circuito, BMW ofrece como alternativa los frenos carbocerámicos M.

Familiar, de verdad

La gran diferencia respecto a un M3 berlina está detrás del conductor. El Touring ofrece 500 litros de maletero, una cifra que puede aumentar hasta 1.510 litros con los respaldos traseros abatidos.

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El respaldo trasero está dividido en configuración 40:20:40, el portón dispone de accionamiento eléctrico y la luneta trasera puede abrirse de manera independiente. Bajo el piso existe además un espacio específico para guardar la cortinilla y la red de separación del maletero.

No son soluciones pensadas para quedar bien en una ficha técnica. Son las que permiten que el M3 Touring pueda hacer algo tan poco espectacular para un coche de 510 CV como ir al supermercado, llevar equipaje para varios días o salir de viaje con cuatro ocupantes.

Un habitáculo con dos personalidades

El interior mantiene el planteamiento tecnológico de BMW de esta generación, con la pantalla curva BMW Curved Display y el sistema operativo BMW 8.

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Hay una pantalla de 12,3 pulgadas para la instrumentación y otra central de 14,9 pulgadas. Esta última permite acceder a configuraciones específicas de M y visualizar, entre otros datos, información relacionada con el estado de los neumáticos.

Pero lo realmente interesante para quien vaya a utilizar el coche de forma habitual son los botones M del volante. Permiten guardar dos configuraciones personalizadas y recuperarlas rápidamente.

Es una solución sencilla para un coche que, en realidad, tiene muchas personalidades. Una configuración puede quedar reservada para el uso diario y otra para cuando queremos aprovechar las posibilidades del coche.

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El botón M Mode permite además seleccionar los modos ROAD, SPORT y TRACK y modificar tanto la información que aparece en las pantallas como la intervención de los sistemas de asistencia.

Los asientos M Sport y la tapicería de cuero Merino forman parte del equipamiento, mientras que quienes quieran llevar el concepto deportivo todavía más lejos pueden optar por los asientos tipo baquet M de fibra de carbono.

Una carrocería que no intenta pasar desapercibida

Los pasos de rueda ensanchados, la parrilla vertical, las grandes entradas de aire, los faldones específicos, las branquias M y las cuatro salidas de escape dejan claro que no estamos ante un Serie 3 Touring convencional.

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El alerón Gurney integrado en el techo es otro elemento específico del modelo, mientras que el techo negro brillante forma parte de la configuración de serie, aunque también puede solicitarse en el color de la carrocería.

La paradoja del M3 Touring

En Comfort puede ser el familiar que su carrocería promete. En Sport se convierte en un coche muy serio para disfrutar de una carretera de curvas. Y con el modo Track y las configuraciones más radicales, deja claro que su apellido M no es simplemente una cuestión de imagen.

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Es precisamente esa capacidad para cambiar de registro la que convierte al M3 Touring en una alternativa difícil de encajar en una categoría concreta. Puede llevar a la familia, el equipaje y hacer cientos de kilómetros con relativa normalidad. Y al mismo tiempo dispone de la mecánica, el chasis y la electrónica necesarios para convertirse en un coche de altas prestaciones cuando desaparecen las obligaciones familiares.

BMW M3 Competition Touring: las cifras

Motor: seis cilindros en línea, gasolina, 3,0 litros M TwinPower Turbo

Potencia: 510 CV (375 kW)

Par máximo: 650 Nm

Régimen máximo: 7.200 rpm

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Cambio: M Steptronic de 8 velocidades con Drivelogic

Tracción: M xDrive

Modos de tracción: 4WD, 4WD Sport y 2WD

0-100 km/h: 3,6 segundos

Consumo combinado WLTP: 10,4-10,1 l/100 km

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Emisiones CO₂ WLTP: 235-229 g/km

Suspensión: adaptativa M con amortiguadores controlados electrónicamente

Dirección: M Servotronic de asistencia variable

Frenos: M Compound; carbocerámicos M opcionales

Llantas: 19 pulgadas delante y 20 pulgadas detrás

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Maletero: 500-1.510 litros

Tracción trasera seleccionable: sí, mediante modo 2WD

Control de tracción M: 10 niveles

Modos de conducción: ROAD, SPORT y TRACK

M Drive Professional: de serie

M Drift Analyser y M Laptimer: de serie

Precios BMW M3