Test a fondo Toyota RAV4 Hybrid 200 Spirit: una evolución muy estudiada

Cuando apareció en 1994, la idea de un SUV compacto destinado tanto al asfalto como a un uso familiar todavía no tenía la dimensión que tiene hoy. Seis generaciones después, con rivales por todas partes y con el coche eléctrico cambiando las reglas del juego, el RAV4 vuelve a reclamar su condición de referencia.

Hemos probado el Toyota RAV4 Hybrid 200 Spirit, la versión híbrida eléctrica de la nueva generación, y la primera conclusión es clara: Toyota no ha querido convertir su SUV más reconocible en otra cosa. Ha preferido perfeccionar aquello que ya funcionaba.

Toyota RAV4 2026 | MOTOR.ATRESMEDIA.COM

Más espacio, mayor eficiencia, más tecnología y un salto importante en seguridad son los argumentos de esta sexta entrega.

Y, juntos, consiguen devolver al RAV4 a la parte alta de una categoría en la que precisamente él ayudó a poner las bases.

No es una revolución: es una evolución muy estudiada

El nuevo RAV4 cambia de generación, pero no cambia de personalidad. El diseño es ahora más anguloso y tecnológico, siguiendo el lenguaje Hammerhead que Toyota está extendiendo a sus nuevos modelos. Hay más líneas marcadas, una imagen más ancha y una mayor sensación de solidez.

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El habitáculo abandona buena parte de la sobriedad del anterior RAV4 para entrar de lleno en la era digital. El cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y la pantalla multimedia central de 12,9 pulgadas concentran buena parte de la información y aportan una presentación mucho más actual.

Lo interesante es que Toyota no ha convertido el interior en una pantalla con cuatro ruedas. La información está mejor organizada y se mantienen soluciones prácticas que tienen sentido en un coche familiar: cargadores inalámbricos, conexiones USB-C y una consola central pensada para aprovechar mejor el espacio.

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La posición del cuadro, además, se ha revisado para mejorar la visibilidad frontal y conseguir una postura de conducción más natural.

Más espacio: uno de los cambios que sí se notan

El RAV4 mantiene su filosofía de vehículo polivalente, pero esta generación mejora la sensación de amplitud y la utilización del habitáculo. Es un coche que sigue funcionando bien como herramienta para el día a día, pero que también tiene argumentos para afrontar viajes largos con cuatro o cinco ocupantes.

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Ese carácter práctico es precisamente una de las razones por las que el RAV4 ha sobrevivido a tantas modas.

La unidad que hemos probado es el RAV4 Hybrid 200 Spirit, una configuración que resume bastante bien la filosofía de esta generación.

Frente al PHEV, que eleva considerablemente su capacidad eléctrica y permite superar los 100 kilómetros de autonomía eléctrica homologada, el HEV mantiene la ventaja fundamental de un híbrido convencional: no necesita enchufe.

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El sistema gestiona automáticamente el funcionamiento del motor de gasolina y de la parte eléctrica. En ciudad y en determinadas fases de circulación puede moverse utilizando electricidad, mientras que el motor térmico entra en juego cuando las circunstancias lo requieren.

El resultado es un coche que consigue consumos contenidos sin que el conductor tenga que cambiar sus hábitos.

Y el PHEV demuestra hasta dónde ha llegado Toyota

Aunque nuestra unidad es el Hybrid 200, la sexta generación permite comprobar hasta dónde ha llevado Toyota su tecnología híbrida enchufable.

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El nuevo RAV4 Plug-in Hybrid incorpora una batería de 22,7 kWh, un 30 % más de capacidad que la anterior, y supera los 100 km de autonomía eléctrica en ciclo combinado WLTP. Además, por primera vez se ofrece con tracción delantera y 268 CV, mientras que la versión AWD-i alcanza 304 CV.

La recarga también da un salto: admite hasta 11 kW en corriente alterna, con unas tres horas para completar una carga, y hasta 50 kW en corriente continua en determinados acabados, con un 0-80 % aproximado en 30 minutos.

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No es la versión que hemos probado, pero sí una demostración de que el RAV4 ya juega con diferentes grados de electrificación.

Al volante: cómodo antes que deportivo

El Hybrid 200 Spirit se siente cómodo desde los primeros metros. La dirección es suficientemente precisa, la suspensión filtra bien los baches y el aislamiento acústico se ha trabajado para mejorar el confort.

De hecho, Toyota ha intervenido específicamente en este apartado con nuevos materiales de insonorización en suelo, puertas, techo, salpicadero y retrovisores.

Cuando se acelera con decisión, el sistema híbrido deja notar que su prioridad es la eficiencia. El motor puede elevar su régimen y hacerse más evidente acústicamente, especialmente al pedir toda la potencia disponible.

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Pero no estamos ante una mecánica que pretenda ofrecer sensaciones deportivas. Su objetivo es otro: mover con soltura un SUV familiar manteniendo bajo control el consumo.

Una de las novedades más interesantes de esta generación está debajo de las pantallas.

El RAV4 es el primer Toyota comercializado en Europa que utiliza la nueva plataforma digital ARENE, una arquitectura de software que permite integrar y gestionar buena parte de las funciones digitales del vehículo.

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Para el usuario, esto se traduce en una respuesta más rápida y una gestión más integrada de los diferentes sistemas.

La pantalla central de 12,9 pulgadas dispone de 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, mientras que el cuadro de 12,3 pulgadas puede mostrar navegación, información de los asistentes y datos específicos del sistema híbrido.

Toyota Safety Sense 4.0: el otro gran salto

El nuevo RAV4 incorpora Toyota Safety Sense 4.0, con cámaras y sensores de mayor alcance y precisión y una evolución de los sistemas de asistencia a la conducción.

Reconocimiento del entorno, asistencia al mantenimiento del carril, control de crucero adaptativo y sistemas capaces de detectar situaciones de riesgo forman parte de un conjunto que interviene de una manera más natural que en generaciones anteriores.

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Versiones y acabados para todos los gustos

La gama española parte de 43.500 euros para el RAV4 Hybrid y de 46.500 euros para el Plug-in Hybrid. El HEV se ofrece en los acabados Advance y Spirit, mientras que el PHEV amplía la oferta con Advance, Spirit, GR SPORT y Limited.

Pero más allá de precios y versiones, lo interesante de esta sexta generación es que Toyota ha sabido actualizar el RAV4 sin diluir aquello que lo convirtió en referencia.

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No necesita ser el SUV más radical, ni el más tecnológico sobre el papel, ni el que acumule más funciones para llamar la atención. Su argumento es más difícil de conseguir: ser bueno en casi todo lo que se le pide a un SUV familiar.

Es amplio, confortable, eficiente, tecnológico, seguro y suficientemente versátil para desenvolverse en ciudad y carretera. Y, sobre todo, no exige al conductor modificar su manera de utilizar el coche para aprovechar sus ventajas.

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Después de más de tres décadas y seis generaciones, el RAV4 podría haberse limitado a cumplir el expediente. Toyota, sin embargo, ha aprovechado el cambio generacional para revisar prácticamente todos los apartados importantes.