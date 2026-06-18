Test a fondo Seat Ibiza FR 1.0 TSI (115CV): el veterano benjamín de Seat todavía sabe divertirse

El SEAT Ibiza sigue siendo uno de los pocos utilitarios que mantienen una filosofía clara en un mercado cada vez más orientado a la electrificación y a los SUV. Dentro de su gama, el acabado FR Special Edition aporta un enfoque más visual y equipado, mientras que esta versión con cambio manual recupera una sensación de conducción cada vez menos habitual.

La unidad probada combina el motor 1.0 TSI de 115 CV con una caja de cambios manual de seis velocidades, una configuración que encaja especialmente bien con el carácter ligero del modelo.

Seat Ibiza 1.0 TSI 115 cv | motor.atresmedia.com

Continuidad con matices deportivos

El Ibiza mantiene una estética equilibrada y reconocible. En el acabado FR, el conjunto gana presencia gracias a paragolpes específicos, detalles exteriores en negro brillante y una imagen más enfocada a un público joven o que busca un punto más dinámico sin recurrir a elementos excesivos.

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El color Oniric Lake aporta personalidad al conjunto. Se trata de un azul con cierto efecto metálico que varía según la luz, alejándose de los tonos más habituales del segmento. En combinación con las llantas de 18 pulgadas, el coche gana un aspecto más sólido visualmente, aunque estas también condicionan ligeramente el confort en firmes irregulares.

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Funcionalidad por encima del artificio

El habitáculo del Ibiza sigue destacando por su buena utilización del espacio. Las plazas delanteras ofrecen una posición de conducción cómoda y bien resuelta, y los asientos con pretensiones deportivas están muy bien resueltos, mientras que en las traseras dos adultos pueden viajar sin problemas en trayectos medios.

El maletero mantiene sus 355 litros, una cifra que lo sitúa entre los mejores del segmento B.

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El acabado FR Special Edition añade un equipamiento completo, con pantalla central, cuadro digital, climatizador automático, cámara trasera, conectividad para smartphone y asistentes de conducción.

La presentación general no busca ser lujosa, sino funcional y clara, con mandos bien situados y sin complejidad innecesaria.

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El 1.0 TSI manual: equilibrio y control

El motor 1.0 TSI de tres cilindros con 115 CV y 200 Nm de par sigue siendo una de las mecánicas más equilibradas del grupo. En esta versión asociada al cambio manual, gana un punto extra de conexión con el conductor.

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El recorrido de la palanca es corto, preciso y bien definido, lo que permite aprovechar con facilidad el rango útil del motor. No es una caja especialmente deportiva, pero sí suficientemente rápida y agradable en el uso diario.

En ciudad, el conjunto se mueve con agilidad. El motor responde bien desde bajas vueltas y no exige una conducción especialmente exigente para circular con fluidez.

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En carretera, mantiene ritmos de forma solvente y permite adelantamientos con seguridad si se trabaja en la zona media del cuentavueltas.

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El carácter tricilíndrico se deja notar en aceleraciones fuertes, pero en conducción normal queda bastante filtrado.

Comportamiento: uno de sus fuertes

El Ibiza sigue destacando por su chasis. La plataforma MQB A0 ofrece un comportamiento equilibrado, con una dirección directa y un tren delantero preciso que facilita la conducción en todo tipo de situaciones.

El acabado FR aporta una suspensión algo más firme, lo que mejora el control de la carrocería sin comprometer en exceso el confort. En combinación con las llantas de 18 pulgadas, el coche se siente más asentado en curvas, aunque transmite algo más las irregularidades del asfalto.

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Es un coche que invita a conducir de forma fluida, con reacciones previsibles y un comportamiento que sigue siendo de referencia en su categoría.

Consumos en rango

En un uso mixto, el consumo se sitúa de forma habitual entre 5,5 y 6,5 l/100 km, dependiendo del tipo de conducción. En carretera abierta puede mantenerse en cifras contenidas, mientras que en ciudad el gasto aumenta de forma lógica, sin llegar a ser elevado.

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Conclusiones de la prueba

El SEAT Ibiza FR Special Edition 1.0 TSI 115 CV con cambio manual es una configuración que encaja bien con la esencia del modelo. No busca complicarse ni ofrecer soluciones llamativas, sino un equilibrio entre uso diario, eficiencia y una conducción más directa gracias a la caja manual.

El conjunto del acabado aporta un valor estético adicional, pero el verdadero interés de esta versión (llama la atención de los jóvenes conductores) sigue estando en su equilibrio general: un coche sencillo, coherente y todavía muy válido dentro del segmento B.

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