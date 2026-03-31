Volkswagen ID Cross Concept, el SUV compacto eléctrico que se fabricará en España

El Salón de Múnich es una de las citas más importantes del mundo del automóvil. En la pasada edición, una parte de la atención de los focos y los flashes estaba en las sorpresas del stand del Grupo Volkswagen. Entre ellas, el ID Polo o la interpretación de lo que será su SUV eléctrico más compacto: el ID. Cross concept.

Este simpático cinco plazas mide 4,1 metros de largo y 1,8 de ancho. Un coche con carácter y con “guiños”, en los pilares y ventanillas, a otros modelos carismáticos como el Golf o el ID. Buzz. Un SUV compacto que parece sonreír con su parrilla y su firma lumínica en 3D. Una estética que continua en la trasera con las líneas de luz que cubren el maletero de 450 litros.

Volkswagen ID. Cross Concept | CC

Los asientos se pueden abatir completamente para crear una superficie de reposo. En cuanto a las pantallas, de 11 y 13 pulgadas, son para la instrumentación y el infoentretenimiento. A lo que se suma un detalle muy hogareño: los motivos de plantas en la consola central flotante.

El motor, de 211 caballos, va delante y la batería plana de alto voltaje está colocada en el doble piso. La previsión de autonomía para el nuevo ID.Cross Concept es de hasta 420 kilómetros, una buena cifra para que el coche sea polivalente y no solo de uso urbano.

Interior Volkswagen ID. Cross Concept | CC

Volkswagen apuesta cada vez más por coches eléctricos de tamaño más contenido que ofrezcan prestaciones superiores a precios más asequibles. Pronto conoceremos la versión definitiva y comprobaremos si el ID. Cross es un importante paso más en el gran salto a la electrificación pura.