Al volante del nuevo DS Número 4: mucho más que un cambio de nombre en el compacto premium francés

DS Automobiles entra en una nueva era. Nueva nomenclatura, imagen, acabados de alta calidad y motores electrificados. La punta de lanza de esa nueva estrategia son los Número 8 y Número 4.

Y el motivo de que hoy estemos en Oporto es este último. El DS Número 4 es un modelo compacto que entra directo al segmento de los coches premium. ¿Tiene armas suficientes para luchar contra los más grandes? Vamos a comprobarlo.

Con un diseño compacto de 4,40 metros, pero muy elegante y con personalidad, el Nº4 llama la atención por su capó alargado, que se prolonga sobre una ancha parrilla negra y una firma luminosa novedosa. El haz de luz se extiende desde los extremos del parachoques hasta coincidir con el logo de la marca, que ahora está iluminado.

A esto se suman los tiradores de puertas enrasados, unas llantas de 19 pulgadas y un techo flotante en color contraste. Y para redondear esta imagen tenemos unos pilotos con acabado de “escamas” 3D, grabadas a láser, unidas por una franja oscura; y justo encima del nombre Nº4, destacan las letras DS Automobiles con una nueva tipografía.

El habitáculo sigue la estela de elegancia, atención al detalle y calidad que ya desprende el exterior. Encontramos asientos de cuero, inserciones inspiradas en la alta relojería y salidas de ventilación ocultas. Sin olvidarnos de su ambiente tecnológico, con un cuadro de instrumentos digital de alta definición de 10,25 pulgadas. Acompañado por otra pantalla de 10 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento.

Cuenta con una gama de motores electrificada. Porque el nuevo DS Nº4 está disponible con una versión híbrida autorrecargable, con 145 CV de potencia; una híbrida enchufable de 225 CV, que puede recorrer hasta 81 km sin gastar una gota de gasolina, y el 100% eléctrico, llamado E-Tense, con 213 CV y una autonomía de hasta 450 km. En 2026 también llegará una mecánica diésel.

Hoy tenemos con nosotros (unidad de prueba) la versión híbrida autorrecargable. Tiene 145 CV, que son más que suficientes para todo. Además, podemos circular en modo eléctrico durante bastante tiempo, mejorando mucho el consumo. Tanto es así que la marca afirma que puede recorrer hasta 1.000 km sin parar a repostar.

Esta versión puede circular en ciudad hasta el 50% del tiempo en modo eléctrico. Su bloque híbrido está compuesto por un motor de 3 cilindros de 1,2 litros junto a un motor eléctrico de 28 CV, integrado directamente en la transmisión automática de doble embrague de seis velocidades. Tecnología que le brinda la etiqueta ECO de la DGT.

A nivel dinámico, el coche tiene un tacto agradable. La suspensión está claramente configurada para ofrecer una alta comodidad. Pero no deja de ser un coche ágil que se mueve de maravilla tanto dentro como fuera de la ciudad.

En el apartado de seguridad también destaca, ya que cuenta con multitud de asistencias a la conducción. Además, DS integra ChatGPT de serie en todos sus modelos desde el año pasado.