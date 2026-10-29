Test a fondo Cupra Raval VZ: 226 CV para demostrar que un eléctrico urbano también puede ser deportivo

Cupra lo está dando todo. Y no solo emociona por sus diseños y el carácter al volante de sus coches, sino también por tener un portfolio de producto cada vez más cuidado. Por eso, si cuando lanzaron el Born o el Formentor rompieron con lo establecido, o cuando presentaron el Terramar dieron con la clave del éxito en lo que a SUVs deportivos grandes se refería, está claro que su coche eléctrico más urbanita no iba a ser menos.

Y con él han superado todas las expectativas. Porque el nuevo Cupra Raval es de lo más llamativo, completo y asequible, lo que asegura que se va a ver mucho en nuestras carreteras desde su lanzamiento.

Porque a todo lo anterior suma el hecho de que es un coche hecho casa, es decir, made in Spain. Y es que, la marca española lo hace todo pensando en los más jóvenes y en los que tienen ganas de disfrutar de la deportividad, pero mirando al futuro también en las ciudades.

Prueba Cupra Raval | motor.atresmedia.com

El Cupra Raval tiene un diseño que atrae miradas, un estilo que ha nacido en España y se fabrica por completo Martorell. Es un Cupra íntegro y muestra una figura dominada por su nariz tipo “morro de tiburón”, junto con unas líneas afiladas que le dan una apariencia atlética.

El logo de la marca está iluminado y rodeado a ambos lados por los nuevos faros matrix LED afilados. Y visto de lateral destacan las llantas de hasta 19 pulgadas con un diseño aerodinámico y muy deportivo. Detrás presenta una firma lumínica “coast to coast”, que recorre todo el ancho del portón.

Dentro te encuentras mucha deportividad, con todo orientado al conductor y unos asientos tipo backet que te envuelven e invitan a una conducción emocional y divertida. Tiene un sistema de iluminación interior inteligente, llamado “Smart Light Next Generation”, vinculado a siete ambientes que pueden seleccionarse a través de la pantalla central de 12,9 pulgadas que cuenta con un nuevo sistema de infoentretenimiento basado en Android.

Prueba Cupra Raval | motor.atresmedia.com

Y detrás del nuevo volante deportivo también vemos un digital cockpit de 10,25 pulgadas, totalmente personalizable. Sin olvidar que, aunque sea un compacto de poco más de 4 metros de largo, su maletero alcanza los 430 litros de capacidad.

Además, ofrece cuatro motorizaciones a elegir, con potencias que van desde los 116 hasta los 226 CV de la versión tope de gama, denominada VZ.

Junto con dos baterías, de 37 ó 52 kWh de capacidad neta, con autonomías que pueden llegar hasta los 450 km. Una cifra muy interesante para un urbano. Además, como ya es bastante común en los eléctricos actuales, el Raval también ofrece la posibilidad de aportar energía a objetos externos.

Hemos probado la versión más llamativa y deportiva, la VZ. Obviamente si buscas precios más bajos y más eficiencia, es mejor optar por alguna de las motorizaciones más modestas.

Pero si quieres carácter, precisión y diversión a tope, esta es la que trae de serie suspensión deportiva con control de chasis dinámico y con un diferencial electrónico autoblocante para traccionar mejor hasta en las curvas y situaciones más complicadas.

Y es que, este pequeño gigante es divertido a rabiar. Empuja como un cohete y es ágil en ciudad y en cualquier carretera que se te ponga por delante, por muy revirada que sea.

Todo sin dejar de ser cómodo y sin prescindir de ese aura Cupra que no podrás dejar de sentir por sus acabados y su capacidad de interacción. Porque está basado en la plataforma MEB+ del Grupo Volkswagen, pero dotada en este caso de un chasis deportivo que es 15 milímetros más bajo que en los otros modelos que la comparten.

Cupra Raval | Centímetros Cúbicos

Por eso va tan fino y es tan divertido al volante, pidiendo siempre mucha guerra y curvas, muchas curvas, para que puedas disfrutar a tope de su conducción, que es lo que marca la diferencia frente a sus rivales.

Vamos, que si algo me ha quedado claro después de conducirlo, es que el nuevo Cupra Raval ha nacido para ser un superventas. Porque es grande por dentro, pequeño por fuera y bonito. Y llega con motores suficientemente electrizantes para ganarse a cualquiera que busque algo divertido y emocional para el día a día.

La versión más prestacional del nuevo eléctrico de CUPRA combina 226 CV, una batería de 52 kWh y un chasis específico con suspensión adaptativa y diferencial autoblocante electrónico. Con 4,05 metros de longitud y 441 litros de maletero, busca algo más que desenvolverse entre semáforos.

Cupra Raval | Cupra

El CUPRA Raval toma su nombre de uno de los barrios más reconocibles de Barcelona, pero su radio de acción va bastante más allá de la ciudad.

226 CV y un 0-100 km/h en 6,8 segundos

El motor eléctrico del Raval VZ desarrolla 226 CV y 290 Nm de par máximo, que llegan a las ruedas delanteras. La aceleración de 0 a 100 km/h se completa en 6,8 segundos y la velocidad máxima es de 175 km/h. Son cifras que lo sitúan entre los eléctricos urbanos más prestacionales, aunque su interés no se limita a la aceleración en línea recta.

La entrega inmediata de par permite disponer de una respuesta rápida al salir de una curva o incorporarse al tráfico. Para aprovecharla, CUPRA ha trabajado en la suspensión, la dirección y el control de la motricidad.

La suspensión deportiva es más rígida que la de las versiones menos potentes y las vías se han ensanchado para mejorar el apoyo. El VZ también equipa neumáticos de mayor anchura, montados en llantas de 19 pulgadas. El objetivo es controlar los movimientos de la carrocería y aprovechar mejor la potencia disponible sin perder la agilidad que se espera de un coche de este tamaño.

Cupra Raval | Cupra

El sistema E-Launch añade una función específica para las salidas desde parado. A ello se suma el sonido CUPRA asociado al acelerador, un recurso que busca aportar información y carácter a una conducción en la que desaparecen las referencias acústicas habituales de un motor de combustión.

Hasta 440 kilómetros de autonomía

La batería tiene una capacidad de 52 kWh y emplea química NMC. CUPRA anuncia una autonomía de hasta 440 kilómetros en ciclo WLTP para el Raval VZ, aunque el dato varía en función del equipamiento y de las ruedas elegidas. La cifra permite plantear viajes más largos que los desplazamientos urbanos habituales, siempre que se tenga en cuenta la planificación de la recarga.

Como en cualquier eléctrico, la autonomía real depende de factores como la velocidad, la temperatura exterior, el uso de la climatización y el tipo de carretera. En autovía, mantener ritmos elevados suele aumentar el consumo y reducir la distancia entre paradas; en ciudad, la recuperación de energía durante las deceleraciones puede favorecer la eficiencia.

La carga en corriente alterna admite hasta 11 kW, mientras que en corriente continua la potencia máxima alcanza los 105 kW. En condiciones adecuadas, la marca anuncia una recarga del 10 al 80 % en unos 24 minutos. Para aprovechar esos tiempos es necesario utilizar un cargador compatible y que la batería se encuentre dentro del rango de temperatura apropiado.

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El Raval también incorpora carga bidireccional V2L, que permite suministrar electricidad a dispositivos externos compatibles. Esta función amplía sus posibilidades más allá de la conducción, por ejemplo para alimentar pequeños equipos eléctricos, aunque su utilidad depende de los accesorios y de las condiciones de uso.

Un coche pequeño por fuera, pero con un maletero de 441 litros

Uno de los datos más llamativos del Raval es la capacidad de su maletero: 441 litros. Para un vehículo que apenas supera los cuatro metros de longitud, es una cifra considerable y refuerza su argumento como coche de uso diario. La arquitectura eléctrica ayuda a organizar el espacio y a liberar zonas que en un modelo de combustión estarían condicionadas por otros componentes mecánicos.

El habitáculo está homologado para cinco ocupantes y la marca destaca el espacio disponible en las plazas traseras. Aun así, las dimensiones exteriores imponen límites: la comodidad dependerá de la estatura de los pasajeros y de cuánto equipaje se quiera transportar. En ese sentido, el Raval combina una carrocería manejable en ciudad con una capacidad de carga que puede cubrir las necesidades de una pequeña familia.

Prueba Cupra Raval | motor.atresmedia.com

El diseño interior sigue el lenguaje de CUPRA, con una posición de conducción orientada al conductor, detalles de contraste y una pantalla central de 12,9 pulgadas. El cuadro digital y los mandos del volante concentran la información principal, mientras que el sistema multimedia reúne las funciones de conectividad y los ajustes del vehículo.

La dotación tecnológica incluye integración inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, servicios conectados y control por voz. Según la configuración, se puede añadir navegación integrada, llave digital y un sistema de sonido Sennheiser AMBEO, desarrollado para ofrecer una experiencia de audio más elaborada.

Diseño reconocible y materiales reciclados

El Raval VZ se distingue del resto de la gama por las llantas de 19 pulgadas, los faros Matrix LED y los asientos deportivos tipo bucket. Estos últimos pueden incorporar tapicería Dinamica, mientras que la marca ofrece también una alternativa Ahead con tejido 3D Knitting, fabricado bajo demanda para reducir desperdicios de material durante la producción.

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La sostenibilidad no se limita al sistema de propulsión. CUPRA recurre a materiales reciclados en distintas tapicerías, moquetas, capas aislantes y revestimientos interiores. El objetivo es reducir el uso de materias primas vírgenes sin que el habitáculo pierda la apariencia deportiva que caracteriza al modelo.

En el exterior, la iluminación trasera conecta ambos pilotos y destaca el logotipo de la marca. Los faros delanteros mantienen la firma lumínica triangular de CUPRA, mientras que la carrocería juega con superficies marcadas y proporciones compactas. El resultado se aleja de la imagen de un pequeño eléctrico concebido únicamente para ahorrar energía.

Tecnología de segmentos superiores

El equipamiento de asistencia a la conducción incluye control de crucero adaptativo, reconocimiento de señales, detector de vehículos en el ángulo muerto y sistemas de frenada de emergencia. La versión VZ también dispone de cámara de visión trasera y sensores de aparcamiento; la dotación concreta de cámaras y asistentes puede variar según el acabado y los paquetes seleccionados.

Prueba Cupra Raval | motor.atresmedia.com

Entre las opciones se encuentran funciones de conducción semiautónoma agrupadas en el Drive Pack, con Travel Assist 3.0, asistente para atascos, asistente de parada de emergencia y cámara de visión de 360 grados, además de aparcamiento asistido remoto. Este conjunto amplía las capacidades del coche en desplazamientos largos y maniobras en espacios reducidos.

La llave digital permite gestionar el acceso y el arranque desde un teléfono compatible. Por su parte, el paquete Light & Sound añade funciones de iluminación y efectos vinculados a la experiencia de conducción. El Raval VZ también puede configurarse con diferentes pinturas y techo en contraste, aunque las combinaciones disponibles dependen de la tarifa y de la edición comercial.

CUPRA Raval VZ: equipamiento de serie y opcional

El Raval VZ es la versión de mayor potencia de la gama, con 226 CV y batería de 52 kWh. Su dotación incluye elementos específicos de chasis, iluminación y diseño, aunque parte del equipamiento de confort y tecnología puede depender de los paquetes elegidos y de la edición comercial.

Tabla propulsión Cupra Raval | Cupra

Equipamiento de serie destacado

Motor eléctrico delantero de 166 kW (226 CV) y 290 Nm.

Batería de 52 kWh.

Carga en corriente alterna de hasta 11 kW.

Carga rápida en corriente continua de hasta 105 kW.

Carga bidireccional V2L.

Suspensión deportiva adaptativa DCC Sport.

Diferencial electrónico autoblocante e-VAQ.

Dirección progresiva.

Modos de conducción CUPRA Drive Profile.

Función E-Launch y modo ESC OFF.

Neumáticos deportivos y llantas de 19 pulgadas, según configuración de lanzamiento.

Diseño exterior e iluminación

Faros Matrix LED con función de bienvenida.

Pilotos traseros LED con el logotipo CUPRA iluminado.

Paragolpes deportivos.

Tiradores exteriores enrasados.

Detalles decorativos en cobre o negro, según la configuración.

Llantas de aleación específicas del VZ.

Interior y confort

Asientos delanteros deportivos tipo bucket, con tapicería Dinamica en la configuración VZ.

Volante deportivo multifunción.

Climatización.

Acceso y arranque sin llave.

Retrovisores eléctricos y calefactados.

Iluminación ambiental.

Banqueta trasera abatible.

Tecnología y conectividad

Pantalla multimedia de 12,9 pulgadas.

Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

Conectividad Bluetooth y control por voz.

Servicios CUPRA CONNECT.

Cargador inalámbrico para smartphone.

Cuatro conexiones USB-C.

Cable de carga modo 3.

Servicios remotos.

Seguridad y asistencia

Control de crucero adaptativo.

Asistente de frenada de emergencia.

Alerta de cambio involuntario de carril.

Detector de vehículos en el ángulo muerto.

Reconocimiento de señales de tráfico.

Asistente de luces de carretera.

Sensores de aparcamiento delanteros y traseros.

Cámara de visión trasera.

Control de estabilidad y presión de neumáticos.

Airbags frontales, laterales y de cabeza, además de airbag central delantero.

Drive Pack

Travel Assist 3.0, asistente para atascos, asistente de parada de emergencia, ayuda de aparcamiento lateral, cámara de 360 grados y aparcamiento asistido remoto, según configuración.

Light & Sound Pack

Funciones avanzadas de iluminación ambiental y efectos asociados a la experiencia de conducción y al Launch Control.

Rebel Pack

Elementos específicos de chasis y conducción, incluidos DCC, amortiguadores deportivos y diferencial e-VAQ, según la versión y el mercado.

Paquete Ahead Cup-Bucket

Asientos CUP bucket, tapicería 3D Knitting, detalles exteriores e interiores Sulfur, volante calefactable y llantas Rebel Sulfur de 19 pulgadas.

Sistema de sonido Sennheiser AMBEO

Equipo de audio de alta calidad con varios altavoces, subwoofer y amplificación específica.

Llave digital

Permite bloquear, desbloquear y arrancar el vehículo mediante un teléfono compatible.

Navegación integrada

Sistema de navegación conectado y servicios digitales adicionales.

Techo bicolor

Techo en un color diferente al de la carrocería, sujeto a las combinaciones disponibles.

Pinturas especiales

Colores metalizados, mate o acabados específicos, con suplemento según la opción.

Precios Cupra Raval