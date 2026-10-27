Test a fondo Porsche Cayenne Electric: el SUV para familias que hace olvidar que conduces un eléctrico familiar

Hemos probado el nuevo Cayenne Coupé Electric. Un portentoso SUV puramente eléctrico, con un diseño exterior imponente. Su frontal, limpio, alto y con los característicos faros de Porsche.

Detrás, los pilotos traseros se deslizan desde el lateral hasta cerca de la mitad del portón, enfatizan el toque deportivo y de carácter del Cayenne, una deportividad que “esconde” mucha versatilidad.

Y es que el habitáculo es amplio para cinco ocupantes, con unos asientos traseros disponibles en configuración de dos plazas o 2+1; y un maletero con 534 litros, ampliable hasta unos sorprendentes 1.347; sin olvidar los 90 litros del compartimento de equipaje delantero.

Porsche Cayenne Electric | motor.atresmedia.com

Tres versiones: Cayenne, Cayenne S y Cayenne Turbo, y sendos coupés. Y hay diferencias, pero ninguna te dejará indiferente, sobre todo por sus abrumadoras cifras. Porque estamos ante un eléctrico de un calibre…

En el caso de la versión convencional (unidad de prueba), hablamos de 408 CV de potencia, que sube hasta los 544 en la variante S, y a los 850 CV en la Turbo.

Hasta 661 km de autonomía. Y cuando disminuyan y toque cargar, podrás hacerlo en solo 16 minutos, pasando del 10 al 80% de la carga. Pero hay una forma de carga en casa muy interesante en este Cayenne.

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Se trata del Porsche Wireless Charging System. Todo lo que tienes que hacer es aparcar el vehículo sobre la placa de carga y, de manera inductiva, el proceso se inicia automáticamente, hasta 11 kW. Y finaliza de igual forma cuando abandonas el estacionamiento.

El Cayenne Electric se adapta a cualquier carretera, firme o terreno con gran facilidad. Absorbe las imperfecciones gracias a su suspensión neumática adaptativa, y tiene un radio de giro muy corto y confortable a pesar de sus casi 5 metros de largo.

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Es más, el eje trasero es direccional. O lo que es lo mismo, a bajas velocidades, el radio de giro se reduce, la agilidad aumenta y el aparcamiento resulta mucho más fácil. A velocidades más altas, aumenta la estabilidad de la conducción.

Y también se atreve con lo todoterreno. Gracias a la suspensión neumática con “High Level I” y a los programas de conducción Offroad, con, por ejemplo, una profundidad de vadeo de 50 centímetros.

Desde luego, para quien busque un SUV 100% eléctrico con un diseño muy elegante a la par que deportivo, potencia y rabia a raudales, mucho confort de marcha a la par que versatilidad y espacio.

No se me ocurre un mejor compañero de viaje que el nuevo Porsche Cayenne Electric. Creo que abrirá un debate entre los apasionados de la firma de Stuttgart, pero a mí me parece un nuevo y emocionante futuro.

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Buscando el 'golpe sobre la mesa' del Cayenne original

Porsche lleva más de dos décadas demostrando que un SUV puede convivir con el ADN deportivo de la marca. El Cayenne original, presentado en 2002, abrió esa puerta y terminó convirtiéndose en uno de sus modelos más importantes.

Ahora, el fabricante alemán afronta otro cambio de rumbo con el Cayenne Electric, una variante que abandona por completo los motores de combustión y apuesta por la electrificación sin renunciar a la versatilidad que ha definido al modelo desde sus comienzos.

El nuevo Cayenne eléctrico se suma al Taycan y al Macan Electric dentro de la gama de cero emisiones de Porsche. Utiliza una evolución de la plataforma Premium Platform Electric (PPE), con arquitectura eléctrica de 800 voltios, y se comercializa en distintas versiones de potencia.

La que protagoniza esta prueba es la de acceso, una denominación que conviene poner en contexto: con 408 CV de potencia ya mencionados no es precisamente una versión básica en términos de prestaciones.

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408 CV y aceleración de deportivo

El Cayenne Electric desarrolla 300 kW, equivalentes a 408 CV, aunque la potencia aumenta hasta los 325 kW —442 CV— cuando se activa el Launch Control. En esas condiciones entrega hasta 835 Nm de par y acelera de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos. La velocidad máxima alcanza los 230 km/h.

Son cifras que sitúan a este SUV de gran tamaño en el territorio de los deportivos, al menos en aceleración. La entrega inmediata del par propia de la propulsión eléctrica permite disponer de una respuesta contundente desde el primer momento, mientras que la tracción integral Porsche Traction Management distribuye la fuerza entre ambos ejes.

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La batería de alto voltaje tiene una capacidad de 113 kWh y está refrigerada por ambos lados para mantener bajo control su temperatura. Porsche anuncia una autonomía máxima de hasta 643 kilómetros en ciclo WLTP, aunque el resultado concreto depende de la configuración y del equipamiento elegido.

Como sucede con cualquier eléctrico, el consumo real variará en función del ritmo de conducción, la temperatura exterior, el tipo de recorrido y la carga transportada.

El peso también forma parte de la ecuación: el Cayenne Electric declara 2.525 kilos en vacío según el método DIN. Una cifra considerable que obliga a la puesta a punto del chasis y a la gestión electrónica a desempeñar un papel importante para combinar prestaciones, estabilidad y confort.

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La recarga, uno de sus argumentos principales

Si hay un apartado en el que el Cayenne Electric quiere marcar diferencias es en la carga. Su arquitectura de 800 voltios admite potencias de hasta 390 kW en corriente continua en condiciones óptimas, con picos de hasta 400 kW bajo circunstancias específicas.

Según los datos del fabricante, pasar del 10 al 80 % de la batería puede llevar menos de 16 minutos si se utiliza una estación compatible y la batería está a la temperatura adecuada.

En ese mismo escenario, Porsche calcula que es posible recuperar energía para recorrer hasta 325 kilómetros en diez minutos. No es una cifra que deba interpretarse como el resultado garantizado en cualquier cargador: para acercarse a esos registros se necesita una infraestructura de alta potencia y unas condiciones concretas de temperatura y estado de carga.

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La carga en corriente alterna también está contemplada, con un cargador de a bordo de 11 kW de serie y una unidad opcional de hasta 22 kW. Además, el Cayenne Electric puede incorporar un sistema de carga inductiva de hasta 11 kW. En este caso, basta con estacionar sobre una placa instalada en el suelo para iniciar la recarga, aunque tanto el equipo del vehículo como la infraestructura necesaria suponen un coste adicional.

Más espacio para viajar en familia

La electrificación también ha modificado las proporciones del Cayenne. Tanto el SUV como la carrocería Coupé son 55 milímetros más largos que sus equivalentes de combustión, mientras que la distancia entre ejes crece 13 centímetros.

Esta última variación beneficia especialmente a las plazas traseras, donde el espacio disponible es uno de los argumentos de un vehículo concebido para recorrer largas distancias con varios ocupantes.

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El interior permite ajustar eléctricamente las plazas posteriores y ofrece distintas posibilidades para adaptar la configuración a las necesidades de los pasajeros o del equipaje. A ello se suman dos compartimentos de carga: el maletero trasero y un espacio delantero bajo el capó.

En conjunto, la capacidad de almacenamiento supera los 800 litros, aunque la cifra exacta depende de cómo se contabilicen los compartimentos y de la posición de los asientos.

La capacidad de remolque alcanza las 3,5 toneladas cuando la configuración elegida lo permite. Es un dato relevante para quienes necesitan arrastrar una caravana, una embarcación o un remolque de gran tamaño, y demuestra que el paso a la propulsión eléctrica no ha supuesto renunciar a una de las facetas prácticas del Cayenne.

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Una cabina dominada por las pantallas

El salto generacional también se aprecia en el puesto de conducción. El nuevo Porsche Driver Experience concentra buena parte de las funciones en una superficie digital que combina diferentes pantallas y mandos físicos.

En el centro de la consola destaca el Flow Display, un panel OLED curvado que separa las zonas de visualización y control. Frente al conductor se sitúa una instrumentación digital de 14,25 pulgadas, mientras que el acompañante puede disponer de otra pantalla de 14,9 pulgadas.

El sistema se completa con un head-up display de realidad aumentada que proyecta información en el campo de visión del conductor.

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La suma de estos elementos configura el despliegue de pantallas más amplio instalado hasta ahora en un Porsche. La tecnología no se limita a mostrar información sobre la conducción: también permite acceder a funciones de conectividad, aplicaciones y servicios digitales.

El objetivo es adaptar el entorno a las preferencias de cada usuario, aunque la cantidad de información disponible obliga a cuidar la distribución de los controles para no complicar las operaciones más habituales.

Un Cayenne que admite muchas configuraciones

La personalización es otro de los apartados en los que Porsche mantiene su estrategia habitual. La gama contempla distintas pinturas, diseños de llantas, combinaciones de interior y paquetes decorativos, además de las posibilidades adicionales que ofrecen los programas Porsche Exclusive Manufaktur, Paint to Sample y Sonderwunsch.

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Esa amplitud permite configurar coches muy diferentes a partir de una misma base mecánica. Elementos como los asientos más sofisticados, los sistemas avanzados de iluminación, la dirección en el eje trasero o determinadas funciones de visualización pueden incrementar la factura.

El Cayenne Electric de acceso parte de 108.296 euros en España. Por esa cantidad se obtiene un SUV eléctrico de 408 CV, tracción integral, una autonomía homologada que puede superar los 600 kilómetros y una dotación de serie amplia.

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El nuevo Cayenne no sustituye al resto de la gama: Porsche mantiene las alternativas de combustión e híbridas enchufables. Pero la versión eléctrica abre una nueva vía para quienes buscan un SUV de lujo con prestaciones elevadas y capacidad para viajar sin depender de un motor de gasolina.

Su principal argumento no es solo la aceleración, sino la combinación de espacio, autonomía y una recarga que, con la infraestructura adecuada, puede reducir las paradas en los desplazamientos largos.

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El precio de partida en España es de 108.296 euros, impuestos incluidos. Esta es la versión menos potente de la gama eléctrica, pero ya incorpora tracción integral, suspensión neumática adaptativa y un amplio conjunto de sistemas de seguridad y asistencia.

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Equipamiento de serie

Mecánica y chasis

Motor eléctrico con 408 CV en funcionamiento normal y hasta 442 CV con Launch Control.

Tracción integral Porsche Traction Management.

Batería de 113 kWh y arquitectura eléctrica de 800 voltios.

Suspensión neumática con Porsche Active Suspension Management (PASM).

Modos de conducción.

Recuperación de energía mediante los motores eléctricos.

Cargador de a bordo de 11 kW en corriente alterna.

Seguridad y asistentes

Frenada automática de emergencia y advertencia de colisión frontal.

Control de crucero adaptativo.

Asistente de cambio involuntario de carril.

Detección de vehículos en el ángulo muerto.

Asistentes de tráfico y de parada de emergencia.

Reconocimiento de señales de tráfico.

Sensores de aparcamiento delanteros, laterales y traseros.

Cámara de visión trasera y sistema de visión de 360 grados.

Faros Matrix LED.

Múltiples airbags, incluidos los laterales traseros y el airbag central delantero.

Confort y habitáculo

Acceso y arranque sin llave.

Asientos delanteros con regulación eléctrica de ocho posiciones.

Asiento del conductor con memoria.

Asientos traseros con regulación eléctrica en las plazas laterales.

Climatización.

Retrovisores exteriores calefactados y con antideslumbramiento automático.

Volante multifunción.

Conectores de 12 voltios en la consola central y el maletero.

Tecnología

Instrumentación digital OLED de 14,25 pulgadas.

Pantalla central Flow Display con tecnología OLED.

Sistema Porsche Driver Experience.

Conectividad y servicios digitales.

Sistema multimedia con funciones de navegación y control del vehículo.

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Principales opciones disponibles

Los precios que aparecen a continuación son referencias del configurador español consultado en septiembre de 2026 y pueden variar según la configuración o las actualizaciones de tarifa.

Eje trasero direccional 1.730 €

Faros HD-Matrix LED 2.292 €

Head-up display con realidad aumentada 2.432 €

Aparcamiento automático con visión 3D 520 €

Paquete Sport Chrono 872 €

Asientos delanteros Confort de 14 posiciones 1.264 €

Asientos deportivos adaptativos de 18 posiciones 1.652 €

Calefacción de los asientos traseros 478 €

Calefacción de los asientos traseros y reposabrazos 950 €

Climatizador de cuatro zonas y asientos ventilados 3.002 €

Parabrisas calefactable 738 €

Lunas delanteras con aislamiento térmico y acústico 586 €

Cristales térmicos y acústicos, con lunas traseras sobretintadas 1.560 €

Entre las opciones de mayor interés para quienes utilizan el coche en viajes largos figuran los asientos delanteros con más posibilidades de regulación, la climatización de cuatro zonas, el eje trasero direccional y el head-up display con realidad aumentada. El paquete Sport Chrono añade funciones específicas, como el modo Sport Plus y el registro de tiempos por vuelta.

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También merece atención la carga inductiva opcional, que permite prescindir del cable en el garaje mediante una placa instalada en el suelo. Es una solución cómoda, pero requiere adquirir el equipamiento correspondiente y preparar el punto de estacionamiento.

Precios Porsche Cayenne Electric