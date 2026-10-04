Así son los neumáticos de altas prestaciones de Continental: SportContact 7, AllSeasonContact 2 y el CrossContact H/T

El avance de la tecnología ha transformado por completo el mundo del automóvil. Los coches actuales tienen poco que ver con los de hace unos años y esta evolución también se traduce en un aumento del peso y de la potencia de los vehículos. Una circunstancia que eleva las exigencias sobre uno de sus elementos fundamentales: el neumático.

Para comprobar de qué son capaces algunos de los compuestos de Continental, el fabricante alemán organizó una jornada de pruebas en el circuito de Castellolí, con diferentes experiencias tanto dentro como fuera del asfalto y algunos de los deportivos más destacados del mercado como protagonistas.

La gama de neumáticos de ultra altas prestaciones de Continental busca responder a una misma necesidad independientemente del sistema de propulsión del vehículo, ya sea gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable o eléctrico: control, confianza y rendimiento.

SportContact 7

BMW M3 Touring con los neumáticos Continental SportContact 7 | Centímetros Cúbicos

Uno de los protagonistas fue el SportContact 7, definido como el neumático más prestacional de Continental. Un compuesto de verano de ultra altas prestaciones desarrollado para deportivos, vehículos de altas prestaciones y SUV.

La prueba tuvo como protagonista a un BMW M3 Touring, un vehículo cuya potencia exige contar con un neumático capaz de garantizar el control y la seguridad incluso en las condiciones de un circuito.

El SportContact 7 cuenta con un diseño asimétrico adaptable y el compuesto BlackChili, características que buscan proporcionar un elevado nivel de agarre tanto en seco como en mojado.

Durante la prueba, el SportContact 7 mostró un elevado nivel de agarre y precisión en las curvas, manteniendo un comportamiento estable incluso cuando se elevó el nivel de exigencia.

En la comparativa con el Hankook Ventus Evo, este último también ofreció buenas prestaciones, aunque el SportContact 7 mantuvo un nivel de adherencia superior y una notable estabilidad.

AllSeasonContact 2

BMW i4 con los neumáticos Continental AllSeasonContact 2 | Centímetros Cúbicos

La segunda experiencia trasladó la atención a otro escenario: condiciones meteorológicas más complicadas y vehículos eléctricos de altas prestaciones.

Para ello, un BMW i4 sirvió como protagonista de la prueba del nuevo Continental AllSeasonContact 2, el neumático todotiempo de la marca.

Su compuesto Chili Blend está diseñado para proporcionar agarre y seguridad tanto en verano como en invierno, buscando ofrecer una respuesta versátil durante todo el año.

Respecto a su predecesor, el AllSeasonContact 2 mejora un 5% las prestaciones de manejo y frenada en seco y un 4% la frenada sobre asfalto mojado. Además, reduce un 6% la resistencia a la rodadura, lo que contribuye a mejorar el consumo, y aumenta un 15% el kilometraje total.

CrossContact H/T

Neumáticos Continental CrossContact H/T | Centímetros Cúbicos

La experiencia también salió del circuito para poner a prueba el CrossContact H/T, un neumático especialmente versátil que busca adaptarse tanto a la carretera como a superficies irregulares.

Su planteamiento está pensado para un uso aproximado del 80% por asfalto y 20% en superficies irregulares, por lo que no se trata de un neumático puramente todoterreno. Aun así, está preparado para ofrecer un buen comportamiento fuera del asfalto, combinando agarre, confort y un nivel reducido de ruido de rodadura.

Además, el CrossContact H/T ha sido diseñado para ofrecer durabilidad y funcionar con las diferentes tecnologías de propulsión existentes en el mercado.

Tres neumáticos y tres planteamientos diferentes que muestran cómo la evolución de los vehículos también ha obligado a desarrollar soluciones cada vez más específicas para garantizar el agarre, el rendimiento y la seguridad.