¿Es legal repostar una moto sin bajarse de ella?

Repostar una moto sin bajarse del asiento es una práctica habitual entre algunos motoristas, pero no todas las gasolineras permiten hacerlo. La principal razón no es la comodidad, sino la seguridad: durante el repostaje se generan vapores inflamables y cualquier chispa podría convertirse en una fuente de ignición. Además, permanecer sentado sobre la moto puede dificultar la reacción o la evacuación si se produce un incidente.

La cuestión tiene un matiz importante: el vídeo señala que no existe una prohibición general en la legislación española que obligue expresamente a bajarse de la moto para repostar. Sin embargo, las estaciones de servicio pueden establecer sus propias condiciones de seguridad dentro de sus instalaciones, del mismo modo que exigen apagar el motor antes de llenar el depósito. Por eso, que no haya una señal visible no significa necesariamente que esté permitido hacerlo sentado.

La recomendación es bajarse de la moto antes de echar gasolina y mantenerla estable durante la operación. Es una precaución sencilla que permite actuar con mayor facilidad ante cualquier imprevisto y reduce los riesgos durante el repostaje. En caso de duda, lo más prudente es seguir las indicaciones del personal de la estación de servicio.