No es ni el Citroën 2CV, ni viene de China, estuvo en París aunque pasó desapercibido: lo nuevo de Fiat que podría cambiar todas las ciudades del mundo

El Salón del Automóvil de París ha estado repleto de novedades. Desde el regreso del Citroën 2CV hasta la llegada de nuevos fabricantes chinos, prácticamente todos competían por llevarse los titulares. Pero entre tantos coches apareció uno que apenas recibió atención y que, curiosamente, podría tener mucho más sentido para nuestras ciudades que buena parte de los grandes eléctricos presentados.

Se llama Fiat Multiplina, mide solo 3,04 metros y tiene cuatro plazas. Es eléctrico, recupera el espíritu de uno de los coches más ingeniosos de la historia italiana y propone algo que la industria parece haber olvidado: fabricar vehículos que ocupen solamente el espacio que realmente necesitamos.

Fiat Multiplina | Fiat

Un coche de tres metros para hacer lo mismo que uno de cinco

El planteamiento es extraordinariamente sencillo. ¿Por qué necesitamos un SUV de dos toneladas para llevar a los niños al colegio, hacer la compra o recorrer cinco kilómetros hasta el trabajo?

Fiat cree que existe una alternativa. El Multiplina mide 3,04 metros de longitud, 1,40 de anchura y 1,53 de altura. Es prácticamente medio metro más largo que el Fiat Topolino, pero consigue duplicar su capacidad, pasando de dos a cuatro ocupantes.

Sus formas cuadradas, el parabrisas muy adelantado y una distribución interior centrada en aprovechar cada centímetro permiten conseguir unas proporciones difíciles de encontrar en un turismo convencional.

Y tiene una ventaja evidente: donde aparca un SUV de cinco metros, cabría longitudinalmente un Multiplina y todavía sobraría casi dos metros de espacio.

Fiat Multiplina | Fiat

La idea no es nueva: Fiat ya lo consiguió hace 70 años

Para encontrar el origen del Multiplina hay que viajar hasta 1956, cuando Fiat presentó el 600 Multipla. Aquel pequeño automóvil era capaz de transportar a seis personas en apenas 3,5 metros de carrocería. Una auténtica proeza de aprovechamiento interior.

La marca volvió a explorar esa filosofía con el peculiar Multipla de 1998, que acomodaba a seis pasajeros en dos filas de tres asientos. Y ahora quiere recuperar la idea original, pero adaptada a la movilidad eléctrica.

El nuevo Multiplina incluso recupera algunos elementos estéticos del modelo de los años cincuenta, como la carrocería bicolor, los faros redondos y su característico frontal. No es simplemente nostalgia: es una forma diferente de entender cuánto coche necesita una familia.

Curiosamente, Fiat llevó a París otro concepto inspirado en esa misma filosofía, el Multiplay, capaz de transformarse entre un SUV y una especie de pick-up. Pero el Multiplina sigue un camino completamente distinto: reducir el vehículo a su mínima expresión.

Fiat Multiplina | Fiat

No es un turismo y ahí está buena parte del secreto

El Multiplina se ha desarrollado como un cuadriciclo pesado eléctrico de categoría L7e. Es una homologación diferente a la de los turismos tradicionales, que permite fabricar vehículos más ligeros, sencillos y potencialmente económicos, aunque sujetos a otras limitaciones técnicas y de seguridad.

Según las informaciones conocidas tras su presentación, Fiat trabaja con una velocidad máxima de aproximadamente 80 km/h y una autonomía objetivo de entre 120 y 150 kilómetros. Cifras todavía provisionales, pero suficientes sobre el papel para muchos desplazamientos urbanos.

Eso sí, no sería un sustituto perfecto de un turismo: las diferencias de homologación también implican exigencias de seguridad distintas y una menor versatilidad fuera de la ciudad.

Fiat Multiplina | Fiat

¿Y si el futuro de las ciudades no fueran coches más grandes?

El mayor atractivo del Multiplina no está realmente en sus prestaciones. Está en imaginar qué ocurriría si una parte importante de los automóviles utilizados diariamente en nuestras ciudades tuviera estas dimensiones.

Haría falta menos espacio para estacionar, se necesitarían menos materiales para fabricar cada vehículo y, gracias a su menor peso, también podría reducirse la energía necesaria para desplazarse.

No acabaría con los atascos ni sustituiría al transporte público. Pero sí permitiría replantear uno de los grandes problemas de nuestras ciudades: estamos utilizando vehículos enormes para realizar desplazamientos que apenas requieren una pequeña fracción de sus capacidades.

Fiat Multiplina | Fiat

El precio será la clave para que llegue a las calles

De momento, el Multiplina sigue siendo un prototipo y Fiat todavía no ha confirmado su producción. Las informaciones procedentes de Francia apuntan a una posible comercialización en 2028, aunque el proyecto todavía necesitaría recibir luz verde industrial.

Tampoco conocemos su precio definitivo. La intención es situarlo entre el Topolino y un turismo eléctrico convencional, una diferencia decisiva para que pueda convertirse en una alternativa real para miles de familias.

Porque quizá la innovación más importante del futuro automóvil no consista en fabricar baterías gigantescas, pantallas enormes o motores de mil caballos. Quizá consista, sencillamente, en volver a fabricar coches pequeños, prácticos y asequibles. Exactamente lo que Fiat llevaba haciendo hace 70 años.