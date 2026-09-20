Lexus UX 2026: receta mejorada y aumentada para el crossover autorrecargable de la marca premium japonesa

2025 fue el mejor año para Lexus España desde que el fabricante japonés llegó al mercado nacional, cerrando el ejercicio con 9.200 unidades vendidas y consolidando su importante presencia en el segmento premium.

Un momento dulce el que está viviendo Lexus, sin duda. Pero eso no es capricho del destino, sino que su éxito radica en una gama de modelos muy completa que ofrece un modelo para cada necesidad. Dentro de esta familia, el UX es uno de los más demandados y, este 2026, llega con mejoras.

Si hablamos de estética, el Lexus UX sigue ofreciendo una apariencia moderna, refinada, elegante y deportiva. Destaca por un frontal afilado con su característica parrilla trapezoidal, flanqueado por sus faros con tecnología LED de serie.

De lateral destacan las llantas deportivas de hasta 18 pulgadas. Y detrás, sus líneas siguen irradiando calidad y modernidad, con unos pilotos unidos por una franja LED.

Prueba Lexus UX 2016 | Centímetros Cúbicos

Dentro seguimos viviendo muchísima calidad, diseño sofisticado y alta tecnología. En cada detalle se nota el mimo de la filosofía “Omotenashi”, para que te sientas como en casa, pero en movimiento. Pudiendo elegir un interior con tela, cuero sintético “Tahara”, o con cuero genuino. Comodidad que se disfruta gracias a unos asientos con muy buena sujeción lateral y un puesto de conducción deportivo.

Detrás del volante tenemos un panel de instrumentos personalizable, a juego con una pantalla central para el sistema de infoentretenimiento con conectividad completa con nuestro smartphone, ambas de 12,3 pulgadas.

Allá por 2018 llegó este modelo al mercado. Y no nos dimos cuenta de lo avanzado que era en ese momento, tanto es así que pocos cambios han sido necesarios para mantenerlo al día en pleno 2026. Quizá el aspecto más interesante se encuentra debajo del capó.

Prueba Lexus UX 2016 | Centímetros Cúbicos

En este caso, equipa el bloque de 2 litros y 4 cilindros ya conocido, aunque ahora eleva su potencia hasta los 199 CV, proporcionando una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 8,1 segundos, nada mal para ser un crossover compacto.

Además, este motor estrena un sistema híbrido de nueva generación que llega con una nueva batería de iones de litio muy compacta y eficiente, ubicada debajo de los asientos traseros, sin quitar espacio al maletero.

Es el único motor que se ofrece en su gama, y es quizá el más adecuado. Al tratarse de un híbrido autorrecargable, como su propio nombre indica, no necesita cables para recargarse, él mismo con las deceleraciones va gestionando la carga de la parte eléctrica. Y esos 199 CV están muy vivos, mucha caballería para no solo tener una experiencia al volante eficiente y refinada, sino también emocionante.

Para ello Lexus ha incorporado una nueva configuración que permite amortiguar mejor las curvas reviradas, junto con un sistema de frenada mucho más estable. Todo unido a un modo Sport que saca su lado más picante.

Prueba Lexus UX 2016 | Centímetros Cúbicos

Pero este coche tiene un comportamiento muy suave y predictivo. Tiene un gran aplomo en cualquier circunstancia, lo que te da ese extra de seguridad. Han sabido muy bien traer esa elegancia y tacto de los grandes modelos de la marca en sus coches más compactos.

Además, Lexus es siempre sinónimo de fiabilidad. Por eso ofrece hasta 15 años de garantía, para disfrutar del coche con tranquilidad y unas cuotas mensuales muy asequibles.

Retoque por aquí y retoque por allá, pero en esencia el Lexus UX lleva siendo fiel a su filosofía desde hace casi 10 años. Eso no es malo porque al final si algo funciona, ¿para qué tocarlo? La versión 2026 llega con una puesta a punto para seguir siendo uno de los crossover más interesantes del mercado.