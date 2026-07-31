Test a fondo Land Rover Defender OCTA: el más rápido, sofisticado y caro jamás fabricado

Hay coches que nacen para venderse por miles y otros que existen simplemente porque un fabricante quiere demostrar hasta dónde es capaz de llegar. El Land Rover Defender OCTA pertenece claramente al segundo grupo.

Es el Defender más potente, más rápido, más sofisticado y también el más caro jamás fabricado. Con un precio que en España ronda los 210.000 euros, supone prácticamente el desembolso de dos Defender bien equipados, una cifra que obliga a preguntarse qué ofrece realmente para justificar semejante diferencia.

Land Rover Defender OCTA | motor.atresmedia.com

La respuesta empieza bajo el capó, y es que el corazón BMW que convierte al Defender en un auténtico misil es de lo mejorcito que se puede adquirir en el mercado.

Jaguar Land Rover ha recurrido a uno de los motores V8 más reputados del mercado. El Defender OCTA monta el conocido bloque de origen BMW de 4,4 litros con doble turbocompresor e hibridación ligera de 48 voltios, el mismo propulsor que utilizan algunos de los modelos M más prestacionales de la firma alemana.

En el Defender, desarrolla 635 CV y 750 Nm de par, aunque la cifra aumenta temporalmente hasta los 800 Nm mediante la función Dynamic Launch Mode. Toda esa fuerza llega a las cuatro ruedas mediante una transmisión automática ZF de ocho velocidades.

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El resultado sorprende para un vehículo que supera holgadamente las 2,5 toneladas. Acelera de 0 a 100 km/h en apenas cuatro segundos y es capaz de alcanzar los 250 km/h con neumáticos específicos, unas cifras reservadas hasta hace poco a deportivos puros.

Pero lo realmente llamativo no es la velocidad máxima. Es comprobar cómo un vehículo con semejante aerodinámica (o falta de ella) y dimensiones es capaz de moverse con una agilidad impropia de un todoterreno.

OCTA no es un apellido cualquiera

El nombre OCTA hace referencia al diamante octaédrico, considerado la forma natural más resistente de este mineral. Land Rover utiliza esa denominación para identificar al Defender más extremo de toda la gama.

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No se trata simplemente de añadir potencia. El trabajo realizado afecta prácticamente a todo el vehículo.

La carrocería es ligeramente más alta, las vías aumentan su anchura, la suspensión recibe un desarrollo completamente específico y aparecen nuevos paragolpes que mejoran los ángulos característicos del todoterreno.

Visualmente sigue siendo un Defender, pero resulta mucho más musculoso, especialmente con los enormes neumáticos de 33 pulgadas, los mayores instalados nunca de serie en este modelo.

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La mayor revolución está bajo la carrocería

La verdadera diferencia respecto a cualquier otro Defender aparece en la suspensión. El OCTA estrena el sistema hidráulico interconectado 6D Dynamics, una tecnología que prescinde de las barras estabilizadoras convencionales para controlar los movimientos de la carrocería mediante amortiguadores hidráulicos comunicados entre sí.

El resultado es curioso porque consigue dos objetivos aparentemente incompatibles. En carretera reduce de forma muy notable el balanceo en curvas y transmite una sensación de estabilidad poco habitual en un vehículo de este tamaño.

Fuera del asfalto permite un recorrido enorme de las suspensiones, manteniendo las ruedas en contacto con el terreno incluso en obstáculos muy complicados. Todo ello sin perjudicar una de las grandes virtudes del Defender: seguir siendo uno de los mejores todoterrenos del mercado.

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Sigue siendo un auténtico Defender

Ser el modelo más potente de la gama no significa renunciar a las capacidades que han convertido al Defender en una referencia fuera del asfalto.

Mantiene la tracción total permanente, la caja transfer con reductora, los bloqueos electrónicos, el conocido sistema Terrain Response con múltiples programas de conducción y una profundidad de vadeo de hasta un metro, una cifra que continúa situándolo entre los mejores vehículos de producción para cruzar zonas inundadas.

Además incorpora un modo específico OCTA pensado para conducción rápida sobre tierra, permitiendo aprovechar mejor toda la potencia del V8 cuando el terreno deja de ser una pista lenta para convertirse en un escenario de alta velocidad.

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Un interior mucho más tecnológico

Aunque conserva la arquitectura conocida del Defender, el OCTA introduce detalles exclusivos que elevan considerablemente el nivel de sofisticación.

Los nuevos asientos deportivos Performance incorporan reposacabezas integrados y, sobre todo, la tecnología Body and Soul Seat desarrollada junto a SUBPAC.

No se trata de simples asientos con masaje. Integran transductores hápticos que hacen vibrar el respaldo y la base sincronizados con la música o determinados contenidos multimedia. El conductor y el acompañante no solo escuchan el sonido, sino que literalmente sienten las frecuencias graves a través del cuerpo.

Land Rover Defender OCTA | JLR

La experiencia cobra aún más sentido gracias al equipo de sonido Meridian Signature Surround, formado por 15 altavoces, subwoofer y una potencia cercana a los 700 vatios, uno de los sistemas de audio más elaborados que puede montar actualmente un todoterreno.

La rueda de repuesto está pero no se la ve

Uno de los inconvenientes clásicos del Defender siempre ha sido la enorme rueda instalada sobre el portón trasero, que limita parcialmente la visión a través del retrovisor interior.

En el OCTA ese problema desaparece gracias al retrovisor digital.En lugar de reflejar la luneta trasera, utiliza una cámara de alta resolución situada en la parte posterior del vehículo que proyecta una imagen mucho más amplia y completamente libre de obstáculos.

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Ahora, el sistema no es perfecto, como hemos comprobado en otros modelos, el que la cámara esté situada al final del coche provoca efectos extraños, pues si se aproxima en un semáforo un vehículo grande o un camión, parece que nos va a pasar por encima. Y si es un pequeño urbano, al contrario, la sensación es que se mete debajo nuestro.Cuestión de acostumbrarse.

¿Vale realmente 210.000 euros?

Aquí aparece el gran debate. Por ese dinero puede comprarse prácticamente dos Defender con motores mucho más racionales e incluso con un elevado nivel de equipamiento.

El OCTA no pretende ser una compra lógica, y su objetivo consiste en ofrecer el Defender más exclusivo, más rápido y más capaz jamás construido, incorporando soluciones técnicas que difícilmente veremos en las versiones convencionales.

Quien busque únicamente un gran todoterreno probablemente encontrará opciones mucho más razonables dentro de la propia gama Defender. Quien quiera el máximo exponente tecnológico y prestacional de la saga encontrará en el OCTA una propuesta difícil de igualar.

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VS Mercedes-AMG G 63: batalla de gigantes

Por filosofía y precio, el rival natural del Defender OCTA podría ser el Mercedes-AMG G 63.Ambos recurren a un V8 biturbo con hibridación ligera, ambos superan ampliamente los 580 CV y ambos transforman dos iconos del todoterreno en auténticos superdeportivos con capacidad para abandonar el asfalto cuando termina el asfalto.

Sin embargo, cada uno interpreta esa receta de manera diferente. El Mercedes mantiene un planteamiento más lujoso, más orientado al estatus y con un comportamiento en carretera especialmente refinado para un vehículo de su arquitectura.

Mercedes-Benz Clase G | Mercedes-Benz

El Defender OCTA apuesta por un enfoque más técnico y aventurero. La suspensión 6D Dynamics, los neumáticos específicos, el modo OCTA para conducción rápida sobre tierra y unas cotas todoterreno sobresalientes dejan claro que sigue priorizando el uso fuera del asfalto incluso con 635 CV bajo el pie derecho.

Dos maneras de entender un todoterreno de altísimas prestaciones. El Mercedes-AMG G 63 continúa siendo un icono del lujo extremo, mientras que el Defender OCTA representa la evolución más radical del concepto Defender: un vehículo capaz de acelerar como un deportivo, cruzar un río de un metro de profundidad y seguir llegando donde la mayoría de los SUV nunca se atreverían.

Precios Land Rover Defender