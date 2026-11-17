Google Maps lleva años diciéndonos por dónde tenemos que ir, cuánto vamos a tardar y dónde podemos aparcar. Pero ahora quiere hacer algo bastante más ambicioso: ayudarnos a decidir qué viaje realizar, dónde detenernos y cómo organizarlo. La compañía acaba de anunciar la expansión de Ask Maps a más de 30 países europeos, incluido España, y promete transformar profundamente la forma de utilizar su aplicación de navegación.

La novedad consiste en integrar un asistente conversacional basado en Gemini, la inteligencia artificial de Google. En lugar de introducir un destino y buscar manualmente restaurantes, aparcamientos o lugares de interés, podemos explicar qué queremos hacer y dejar que la aplicación prepare una propuesta adaptada a nuestras necesidades.

Para quienes utilizan habitualmente el coche, esto puede resultar especialmente interesante. No se trata únicamente de encontrar la ruta más rápida, sino de planificar un desplazamiento completo sin tener que realizar numerosas búsquedas independientes.

De buscar destinos a pedirle que organice un viaje completo

Imagina que quieres pasar un fin de semana en una ciudad que no conoces. Hasta ahora lo normal era buscar primero el hotel, consultar qué lugares merecen una visita, comprobar las distancias, revisar los horarios y decidir dónde aparcar.

Con Ask Maps puedes plantear una consulta mucho más completa. Por ejemplo, pedir una ruta de dos días con monumentos, restaurantes y lugares interesantes, adaptada al tiempo disponible.

La inteligencia artificial puede generar un itinerario organizado por jornadas, con distintas paradas y sus correspondientes ubicaciones en el mapa. Además, permite modificar la propuesta sin tener que comenzar la búsqueda desde cero.

También resulta útil para viajes más improvisados. En lugar de buscar individualmente todos los puntos de interés de una zona, puedes describir qué tipo de lugares quieres visitar y pedir sugerencias para incorporarlos a una ruta.

Google destaca que Ask Maps utiliza información sobre cientos de millones de establecimientos y lugares, así como las reseñas y aportaciones de su comunidad de usuarios.

Ask Maps | Google

Una herramienta interesante si viajas habitualmente en coche

La principal ventaja aparece cuando combinamos la planificación con la información que Google Maps ya conoce sobre las carreteras y los destinos.

Por ejemplo, puedes organizar una escapada a una ciudad y pedir recomendaciones sobre qué visitar cerca de los lugares que ya tienes guardados. También puedes modificar el itinerario para dedicar más tiempo a una zona determinada o reducir el número de paradas.

Esto es especialmente práctico cuando viajamos con niños, disponemos de poco tiempo o queremos evitar desplazamientos innecesarios entre distintos puntos de interés.

Para los conductores de vehículos eléctricos también puede ser una herramienta complementaria interesante a la hora de organizar los destinos y las paradas, aunque la planificación de una ruta turística no sustituye a la comprobación de cargadores compatibles, potencia disponible y autonomía del automóvil.

Además, Google está incorporando información contextual sobre las rutas, como aparcamiento, condiciones meteorológicas, retrasos o peajes. Sin embargo, hay un matiz importante: algunas de estas recomendaciones avanzadas se están estrenando inicialmente en Estados Unidos y todavía no forman parte de todas las funciones disponibles en España.

También puedes buscar entre los lugares que ya has guardado

Otra novedad consiste en la posibilidad de consultar las listas de sitios guardados utilizando preguntas naturales. Es especialmente interesante para quienes acumulan restaurantes, hoteles, monumentos o destinos pendientes de visitar.

En lugar de revisar manualmente una lista interminable, puedes pedirle a Ask Maps que encuentre determinados lugares que cumplan las condiciones que necesitas.

Por ejemplo, durante una escapada puedes buscar restaurantes de tus listas guardadas que encajen con el número de personas que os acompañan y comprobar la información de disponibilidad que pueda ofrecer el servicio.

Google también ha anunciado nuevas capacidades que permiten realizar gestiones relacionadas con establecimientos, reservas y encargos. No obstante, las funciones más avanzadas de este tipo tienen un despliegue geográfico diferente y no debe darse por hecho que ya funcionan en todos los negocios españoles.

¿Cuándo podrás utilizar el nuevo Google Maps en España?

Google ha confirmado que España forma parte de los países incluidos en la expansión europea de Ask Maps anunciada el 16 de noviembre de 2026. El despliegue comienza en dispositivos Android y iOS, aunque la aparición de las funciones puede depender de la actualización de la aplicación y de su activación para cada usuario.

Entre las capacidades que se están extendiendo internacionalmente se encuentran la creación de itinerarios y las consultas sobre listas de lugares guardados. Por el contrario, las recomendaciones avanzadas de ruta denominadas Know Before You Go y la búsqueda automatizada de determinadas citas y servicios se estrenan primero en Estados Unidos.

Por tanto, si todavía no encuentras todas las opciones anunciadas en tu móvil, no significa necesariamente que tu dispositivo sea incompatible.

Google Maps ya dispone de herramientas útiles para reducir gastos durante los desplazamientos. De hecho, sus diferencias con Waze a la hora de buscar rutas eficientes pueden influir en el consumo de combustible o electricidad.

Ask Maps añade una nueva dimensión a esas posibilidades. La aplicación deja de limitarse a responder dónde está un lugar para intentar resolver una pregunta bastante más útil: qué puedes hacer allí y cómo organizarlo.

Eso sí, conviene seguir verificando los horarios, las reservas y las condiciones de acceso antes de emprender el viaje. La inteligencia artificial puede facilitar considerablemente la planificación, pero no garantiza que todos los datos de terceros estén actualizados.

La gran transformación de Google Maps no consiste en que ahora pueda hablar contigo, sino en que empieza a reunir en una misma conversación muchas de las tareas que antes necesitaban varias aplicaciones y búsquedas diferentes.