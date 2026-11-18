La inclusión del asturiano supone su vuelta a la prueba más dura del mundo para saldar una cuenta pendiente, después de haber finalizado en decimotercera posición de la clasificación general en su debut en 2020.

Fernando Alonso, ganador de 32 Grandes Premios de Fórmula 1, y que amplió su contrato de larga duración para seguir compitiendo con Aston Martin Aramco en el Mundial de 2027, vuelve a apostar por los mayores desafíos del automovilismo internacional.

Para esta nueva reto, el piloto asturiano volverá a formar pareja con su compatriota Marc Coma como copiloto. El cinco veces ganador del Dakar en la categoría de motos ya acompañó al piloto ovetense en su estreno del año 2020, guiándolo hasta un segundo puesto en la octava etapa que dejó patente el potencial del dúo español sobre las dunas.

La participación en el Dakar marcará el inicio de un calendario extraordinariamente exigente en 2027 para el bicampeón mundial, ya que la carrera concluirá apenas unas semanas antes de los test de pretemporada de Fórmula 1, y dará paso a un campeonato compuesto por 24 Grandes Premios que incluirá una cifra récord de 10 carreras al esprint.

"Después de decidir seguir compitiendo en la Fórmula 1 con Aston Martin Aramco, pensé detenidamente en el Dakar. Al final, la decisión fue sencilla. Quería asumir el reto por completo y afrontar tanto la Fórmula 1 como el Rally Dakar en el mismo año", expresó Fernando Alonso.

"En 2020, el Dakar fue una delas experiencias más exigentes y gratificantes de mi carrera. Siento un enorme respeto por esta prueba y por los especialistas que la dominan. Contar de nuevo con Marc a mi lado es muy importante, y con Aston Martin, Prodrive, Sébastien y Lucas tenemos un equipo excepcional", señaló el bicampeón del mundo.

Alonso aclaró que compaginando ambos programas no descuidará su compromiso principal en los circuitos: "La Fórmula 1 sigue siendo mi prioridad. Pero soy piloto de carreras, y desafíos como este son la razón por la que me encanta competir. Tengo muchas ganas de ver qué podemos lograr".

Un Aston Martin con una historia curiosa

La alineación de tres vehículos marca el debut oficial de Aston Martin Racing en el mundial de rally-raid con la versión de competición del "Aston Martin Dreadnought".

Este modelo fue concebido originalmente como un vehículo militar, exclusivamente digital para el videojuego "Call of Duty: Modern Warfare 4" y ahora ha sido transformado en un prototipo todoterreno real de altas prestaciones capaz de luchar en cabeza.

El desarrollo, la construcción y la gestión exclusiva en carrera de los tres 'Dreadnought' corren a cargo de Prodrive. Con 40 años de trayectoria en la creación de prototipos y coches de rallies ganadores, Prodrive acumula tres podios en el Dakar en los últimos cinco años y logró la victoria absoluta este mismo año con un vehículo de diseño y fabricación propia.

El consejero delegado de Aston Martin, Adrian Hallmark, destacó que el 'Dreadnought' fue ideado para imponerse en cualquier terreno bajo las circunstancias más extremas.

"Ahora, junto con nuestro socio de ingeniería, Prodrive, pondremos a prueba esta visión en el entorno competitivo más exigente del automovilismo mundial: el Dakar 2027. Con Fernando, Sébastien y Lucas contamos con tres grandes campeones para afrontar este formidable reto", aseguró.

Loeb y Moraes completan un potente tridente

Junto a Fernando Alonso estará el Sébastien Loeb, nueve veces campeón del Mundo de Rallies (WRC), quien sigue persiguiendo su primera victoria absoluta en el Dakar tras haber sumado 28 triunfos de etapa, cinco podios (tres de ellos como subcampeón) y haber completado siete de sus diez participaciones previas. Loeb contará en el asiento de la derecha con el copiloto belga Fabian Lurquin.

"Ganar el Dakar es muy importante para mí. Nos hemos quedado cerca varias veces y la motivación sigue intacta para trabajar hasta conseguirlo. Afrontar este reto con Aston Martin y el "Dreadnought" es una gran oportunidad; es una marca con una historia especial en el automovilismo y me sentiría muy orgulloso de ayudarla a ganar el Dakar por primera vez", declaró Loeb.

El francés también destacó que la prueba exige "mucho más que velocidad", apelando a la gestión de los días difíciles, el cuidado de la mecánica y el trabajo conjunto con los ingenieros y sus compañeros de equipo.

La tercera unidad estará pilotada por Lucas Moraes, que brilló con un tercer puesto en su debut en el Dakar en 2023 y se proclamó campeón del Mundo de Rally-Raid de la FIA en 2025, temporada en la que incluyó un triunfo en el Rally Raid de Portugal. El brasileño competirá acompañado por el copiloto Pablo Moreno.

"Estoy muy orgulloso de unirme a Aston Martin en este nuevo capítulo de mi carrera. Representar a la marca en el Dakar es algo realmente especial y formar parte del programa "Dreadnought" es una oportunidad apasionante", indicó Moraes, convencido de que la experiencia acumulada junto a Alonso y Loeb permitirá que los tres pilotos se impulsen mutuamente para alcanzar los objetivos del equipo.

La 49ª edición del Rally Dakar se disputará entre el 9 y el 23 de enero de 2027 y supondrá un desafío de 6.805 kilómetros totales, repartidos en una etapa prólogo y 12 exigentes jornadas de competición que incluirán 4.341 kilómetros de especiales cronometradas.