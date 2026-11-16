Así afectó la caída de varios servicios de Microsoft al mundo del motor

Servicios como Outlook y Teams fueron algunas de las víctimas del caos de Microsoft. Estamos hablando de unas herramientas troncales a la hora de gestionar cualquier tarea administrativa o comunicación.

Las consecuencias

Jaume Roura, presidente de la patronal catalana de distribución de vehículos Fecavem y responsable de Grup Lesseps, explicó que la caída les había dejado paralizados. Entre los problemas señalados figuraban las facturaciones y los registros de las incidencias relacionadas con las entradas de vehículos en los talleres.

A las distintas empresas no les quedó otra opción que sustituir, temporalmente, los servicios mencionados de Microsoft por llamadas telefónicas e incluso por la aplicación de WhatsApp.

Donde sí hubo dificultades fue en la parte de la logística y el transporte. Tocó readaptarse para poder sacar adelante el trabajo, aunque, comprensiblemente, con una pérdida de eficiencia.

Los que se salvaron

El paisaje en las plantas de producción distaba mucho de la realidad de los concesionarios. En las fábricas se utilizan sistemas informáticos diferentes, por lo que no se vieron afectadas por esta incidencia.

Los vehículos están repletos de tecnología, y hay quien pudo pensar que de algún modo esto pudo afectar a la seguridad de algún conductor. La respuesta es que no: todos los vehículos fueron ajenos a esta situación.

Un aviso

Este problema de Microsoft puso de manifiesto que no se puede ser absolutamente dependiente de la tecnología.

Si bien es cierto que, tal y como sucede en la industria del motor, la digitalización es un recurso muy útil que favorece la productividad, pero en ningún caso se deben meter todos los huevos en ese cesto.

Cuando hay un problema se produce un "darse cuenta" de que se percibe la digitalización como la única vía de trabajo, y no como un complemento que resulta de ayuda, pero que es reemplazable.

Aunque esta caída no llegó a parar las cadenas de producción, sí afectó a tareas administrativas, comunicaciones y operaciones comerciales.

Este susto tiene que implicar un aprendizaje: debería existir un plan específico para cuando la tecnología falle.