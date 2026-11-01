Test a fondo Cupra Terramar e-hybrid Tribe de 272 CV: un SUV familiar con dos caras

Hay híbridos enchufables e híbridos enchufables. Y digo esto porque da la impresión de que tenemos una imagen, podríamos decir que aburrida, de los modelos que montan este tipo de motorizaciones. Pero nada más lejos de la realidad.

O así lo viene a demostrar el Cupra Terramar e-Hybrid. Su exterior llama la atención por todas partes. Tenemos un capó nervado en caída, flanqueado por una firma lumínica de tres triángulos, un emblema ya de la marca.

Estamos ante la versión denominada Tribe Edition, que suma este color verdoso Manganese mate, que se complementa con los logotipos Cupra cromados oscuros y las letras traseras. En el lateral, destacan unas llantas de aleación con un 20% de material reciclado y con diseño exclusivo y con color verde Sulphur para los detalles.

Prueba Cupra Terramar e-Hybrid | motor.atresmedia.com

Sentarse aquí dentro es como entrar en otra dimensión. El confort y el agarre están asegurados, gracias a unos asientos deportivos tipo backet, y el control del cambio mediante un volante con levas. Y como estamos ante un eficiente híbrido enchufable, y Cupra quiere también ser sostenible en toda su gama, las versiones Tribe Edition destacan igualmente por contar con materiales reciclados.

Por ejemplo, en los tejidos de las secciones centrales de todos los asientos, que son 100% de material reciclado, o en el plástico de las molduras con un 30%. Así como la pintura de base biológica presente en la consola central y los difusores de aire.

Pero su punto fuerte es un sistema de infoentretenimiento con pantalla de 12,9 pulgadas, que se complementa con un Head-Up Display para centrarse en la conducción. Además de que se puede elevar el nivel de juego con las levas, o ir muy tranquilo con la familia, además disfrutar de mucho espacio.

Prueba Cupra Terramar e-Hybrid | motor.atresmedia.com

Porque el Cupra Terramar tiene unas dimensiones de 4,5 metros de largo y 1,86 de ancho, así que pueden viajar cinco adultos con mucha holgura y colocar muchas bolsas o grandes maletas en sus casi 500 litros de maletero.

Disponible en dos variantes de potencia, con 204 y 272 CV, nuestra unidad de prueba es la más potente. Se trata de un motor de combustión 1.5 TSI acoplado a un motor eléctrico y una batería de 19,7 kWh, que ofrece una autonomía 100% eléctrica de hasta 121 kilómetros.

Tener más de 100 km lo convierten en una opción ideal para moverte de forma eficiente por la ciudad a diario. También porque luce la etiqueta CERO emisiones de la DGT, y te permite realizar viajes largos o escapadas de fin de semana sin preocuparte por quedarte sin batería y repostar rápidamente combustión.

Prueba Cupra Terramar e-Hybrid | motor.atresmedia.com

Las dos cosas que más me impresionan de primeras es que, según la marca, sea capaz de conseguir un consumo combinado que solamente ronde los 0,5 l/100 km, siempre que lleves la batería con carga. Y que, a pesar de tu tamaño y rabia cuando le pides guerra, es realmente ágil y sortea el caos urbano sin despeinarse y con un radio de giro muy reducido.

El Cupra Terramar e-Hybrid cuenta con el Control de Chasis Adaptativo, que incluye amortiguadores de dos válvulas y mejora significativamente la dinámica. A esto ayuda también la dirección progresiva de serie, que adapta la asistencia de la dirección en función de la velocidad para maximizar la agilidad y ofrecerte el mejor tacto y control en cada momento.

Por eso, además de empujar con ganas, va aplomado al suelo y sin balanceos. Ni siquiera en las carreteras más sinuosas o curvas más precisas. A veces, más que llevar un SUV, parece que estamos a los mandos de un deportivo. Todo con mucha seguridad.

Prueba Cupra Terramar e-Hybrid | motor.atresmedia.com

El CUPRA Terramar tiene una misión complicada: ofrecer el espacio y la versatilidad que se esperan de un SUV familiar sin renunciar al carácter deportivo que define a la marca.

Para ello, combina una carrocería de tamaño contenido con una gama de motores electrificados y un interior dominado por las pantallas. La versión que protagoniza esta prueba es la más potente de las híbridas enchufables, con 272 CV, asociada al acabado Tribe, que añade una presentación específica tanto por fuera como en el habitáculo.

La fórmula tiene sentido para quien necesita un coche capaz de cubrir los desplazamientos diarios en modo eléctrico, pero no quiere depender exclusivamente de la infraestructura de recarga cuando llega el momento de viajar. El sistema e-HYBRID permite alternar entre la propulsión eléctrica y el motor de gasolina, mientras que la transmisión automática DSG se encarga de gestionar la entrega de potencia.

Prueba Cupra Terramar e-Hybrid | motor.atresmedia.com

272 CV para combinar ciudad y carretera

El sistema híbrido enchufable del Terramar VZ e-HYBRID ofrece una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos, mientras que su velocidad máxima declarada es de 215 km/h.

Con respecto al e-HYBRID de 204 CV, la diferencia no está solo en la potencia disponible: también en la respuesta cuando se necesita acelerar con decisión o realizar un adelantamiento.

El conductor puede seleccionar el modo eléctrico, dejar que el coche gestione automáticamente el funcionamiento híbrido o reservar parte de la energía para utilizarla más adelante. Esta última opción resulta útil, por ejemplo, si se quiere guardar batería para circular por una zona urbana al final de un viaje por carretera.

Prueba Cupra Terramar e-Hybrid | motor.atresmedia.com

La recarga forma parte de la rutina

Para aprovechar la tecnología e-HYBRID, el Terramar necesita pasar por el enchufe con cierta regularidad. Puede recargarse en corriente alterna mediante un punto doméstico y admite carga rápida en corriente continua de hasta 50 kW. Con un cargador de corriente alterna de hasta 11 kW, el tiempo de recarga completa anunciado es de aproximadamente dos horas y media, según las condiciones de carga.

La posibilidad de cargar en corriente continua facilita recuperar energía durante una parada en ruta, aunque el uso más lógico de este sistema sigue siendo aprovechar las horas de estacionamiento en casa o en el trabajo. Para quien puede enchufar el coche con frecuencia, la autonomía eléctrica permite reducir el uso de gasolina en los desplazamientos habituales. Si no dispone de un punto de carga, buena parte de esa ventaja desaparece y la elección de un híbrido enchufable pierde sentido.

Un SUV compacto con espacio para la familia

La banqueta posterior permite desplazarse longitudinalmente para priorizar las piernas de los ocupantes o ganar capacidad de carga. En la versión e-HYBRID, el maletero ofrece hasta 490 litros con los asientos en la posición más adelantada.

Prueba Cupra Terramar e-Hybrid | motor.atresmedia.com

Si se retrasa la banqueta para aumentar el espacio de los pasajeros, la capacidad se reduce a unos 400 litros. Con los respaldos traseros abatidos, el volumen alcanza los 1.301 litros, sin contar el espacio hasta el techo por delante de los asientos delanteros.

La batería de alto voltaje, situada bajo el piso y detrás de la zona delantera del habitáculo, explica parte de la diferencia con las versiones de combustión, que pueden llegar a 642 litros de maletero. Es un compromiso habitual en los híbridos enchufables: el sistema eléctrico permite recorrer distancias considerables sin gasolina, pero resta espacio al compartimento de equipaje.

El acabado Tribe cambia el ambiente

La unidad probada incorpora el acabado Tribe, que busca diferenciarse mediante detalles de diseño y materiales específicos. En el exterior destacan las llantas de aleación de 20 pulgadas en color Sulfur Green, uno de los rasgos más reconocibles de esta configuración, junto con los detalles oscuros y las combinaciones de pintura previstas para esta edición.

Prueba Cupra Terramar e-Hybrid | motor.atresmedia.com

No obstante, el diseño no sustituye a la ergonomía. En un coche de uso familiar, la comodidad de los asientos, la facilidad de acceso a las plazas traseras y la distribución de los mandos tienen tanta importancia como la apariencia. El Terramar combina el enfoque deportivo de CUPRA con soluciones prácticas, como la banqueta deslizante y los numerosos espacios destinados a objetos cotidianos.

Pantallas y asistentes para el día a día

El puesto de conducción se organiza en torno a un cuadro de instrumentos digital y la mencionada pantalla central para el sistema multimedia. Esta última concentra buena parte de las funciones de información y entretenimiento, además de los ajustes del sistema híbrido. También dispone de conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, carga inalámbrica para el teléfono y cuatro puertos USB-C repartidos entre las dos filas.

Prueba Cupra Terramar e-Hybrid | mtor.atresmedia.com

El equipamiento de seguridad incluye asistentes como la frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas, el reconocimiento de señales de tráfico y el detector de cansancio y distracciones. En el VZ, la dotación también contempla sistemas de asistencia a la conducción y aparcamiento que pueden variar según la configuración de la unidad.

Para quien puede enchufar el coche en casa o en el trabajo, esta versión tiene argumentos para desempeñar el papel de vehículo familiar principal sin renunciar a una respuesta contundente cuando se necesita. El acabado Tribe aporta sobre todo diferenciación estética y un interior más elaborado; la decisión de compra dependerá de cuánto valore cada usuario esos elementos frente al precio de los paquetes opcionales.

Precios y equipamiento del CUPRA Terramar e-HYBRID de 272 CV Tribe

El Terramar VZ e-HYBRID de 272 CV es la variante híbrida enchufable más potente de la gama. En la tarifa española publicada para el año-modelo 2026, su precio recomendado de referencia era de 58.010 euros antes de añadir opciones, mientras que el paquete Tribe Edition figuraba con un precio de referencia de unos 1.500 euros, sujeto a las condiciones de pintura y configuración. Las tarifas pueden variar según el año-modelo y las actualizaciones comerciales.

Prueba Cupra Terramar e-Hybrid | motor.atresmedia.com

Qué incluye el acabado Tribe

La edición Tribe no es únicamente una combinación de colores. Añade elementos de diseño y confort específicos:

Llantas de aleación de 20 pulgadas Sulfur Green, uno de los rasgos distintivos de esta edición.

Asientos delanteros tipo bucket, con tapicería de tejido 3D Knitting.

Regulación eléctrica de los asientos delanteros y calefacción.

Memoria para el asiento del conductor.

Retrovisores exteriores eléctricos, calefactados y con función de memoria.

Iluminación ambiental interior.

Detalles de diseño específicos, con posibilidad de combinar el acabado con determinadas pinturas mate o el color Negro Midnight.

La disponibilidad exacta de los colores y las combinaciones de carrocería debe confirmarse para la unidad concreta. En la tarifa consultada, Tribe Edition requería una de las pinturas admitidas, entre ellas Negro Midnight y determinadas opciones mate.

Prueba Cupra Terramar e-Hybrid | motor.atresmedia.com

Equipamiento general de serie

En el Terramar VZ e-HYBRID, la dotación de partida incluye los siguientes elementos, aunque la composición concreta debe verificarse en función del año-modelo:

Conducción y chasis

Sistema híbrido enchufable de 272 CV y 400 Nm.

Cambio automático DSG de seis velocidades.

Selección de modos de conducción CUPRA Drive Profile.

Suspensión deportiva y control de chasis adaptativo DCC en la configuración VZ.

Levas de cambio en el volante.

Sistema de recuperación de energía durante las deceleraciones.

Seguridad y asistencia

Control de crucero adaptativo.

Asistente de mantenimiento de carril.

Asistente de luz de carretera.

Frenada automática de emergencia.

Reconocimiento de señales de tráfico.

Detector de vehículos en el ángulo muerto.

Asistente de parada de emergencia.

Sensores de aparcamiento delanteros, laterales y traseros.

Cámara de visión trasera y cámara de 360 grados.

Control de estabilidad y presión de los neumáticos.

Anclajes ISOFIX en las plazas traseras exteriores y en el asiento del acompañante.

Confort

Climatizador automático de tres zonas.

Asientos deportivos delanteros.

Banqueta trasera con regulación longitudinal.

Acceso y arranque sin llave.

Retrovisor interior con antideslumbramiento automático.

Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados.

Volante deportivo de cuero con mandos multifunción.

Portón trasero eléctrico con función manos libres, según la configuración de equipamiento.

Iluminación interior y luces traseras LED 3D con intermitentes dinámicos.

Tecnología y conectividad

Cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas.

Pantalla multimedia de 12,9 pulgadas.

Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos.

Cargador inalámbrico para el teléfono.

Cuatro puertos USB-C, dos delante y dos detrás.

Bluetooth, control por voz y servicios conectados.

Nueve altavoces de serie.

Opcionales y paquetes de equipamiento

Prueba Cupra Terramar e-Hybrid | motor.atresmedia.com

Tribe Edition

Llantas de 20 pulgadas Sulfur Green, asientos bucket con tejido 3D Knitting, calefacción y regulación eléctrica de los asientos delanteros, memoria para el conductor e iluminación ambiental.

Immersive Pack by Sennheiser

Sistema de sonido premium con 11 altavoces, subwoofer y amplificador de 340 W, además de cristales acústicos.

Skyline Pack

Techo panorámico.

Digital Drive Pack

Head-up display, navegador y funciones digitales adicionales, según la tarifa.

Intelligent Drive Pack

Funciones avanzadas de asistencia a la conducción y aparcamiento, que pueden incluir cámaras 360 grados, aparcamiento automático y asistentes de viaje.

Frenos Akebono Performance

Sistema de frenos de mayor rendimiento, sujeto a compatibilidad con la configuración elegida.

Gancho de remolque eléctrico

Facilita el uso del vehículo para remolcar, cuando se equipa esta opción.

Ruedas de otros diseños

Alternativas de llantas de 19 o 20 pulgadas, según disponibilidad.

Pintura metalizada o mate

Diferentes acabados exteriores, con suplemento de precio.

Algunos paquetes requieren tapicerías o configuraciones concretas y no siempre pueden combinarse entre sí. Por eso, la lista anterior sirve como orientación para identificar las principales posibilidades de personalización, pero no sustituye a la hoja de equipamiento de la unidad probada.

Precios Cupra Terramar