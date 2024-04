Seat celebra los buenos resultados llevando a Cupra a Estados Unidos

En un evento doble celebrado en la Casa Seat de Barcelona y vía streaming, el fabricante español presentó el balance económico referente al año 2023 tanto para la marca de Martorell como para Cupra. Las noticias por ambas partes han sido positivas, lo que ha reforzado la posición de Seat S.A., permitiendo que ambas marcas puedan elegir nuevos retos de futuro, algunos tan ambiciosos como el desembarco en Estados Unidos de la firma más ‘joven’ de las dos.

Con la presencia del CEO, Wayne Griffiths y del vicepresidente ejecutivo de Finanzas e IT, David Powels, Seat S.A. presentaba el beneficio operativo más alto de su historia con 625 millones de euros y una rentabilidad del 4,4% en 2023, cifras de negocio que vienen en este apoyadas no sóo en una gran recuperación de la empresa matriz, sino también de unos datos que no dejan de presentar el crecimiento de Cupra, la cual ha mejorado los números de entregas en un 50% de los dos anteriores ejercicios fiscales.

Unas cifras tan positivas han llevado por ejemplo a explorar nuevos objetivos, entre ellos, la confirmación de que Cupra pretende hacer su internada en el mercado estadounidense de cara a finales de la década. No se han dado muchos más detalles al respecto, pero parece evidente que la compañía puede aprovechar el ya presente musculo del Grupo Volkswagen en el país de las barras y las estrellas, así como en México para hacer de base de operaciones que facilite el establecimiento de sus modelos sobre el terreno.

Wayne Griffiths se encargó de anunciar la llegada de Cupra a USA | SEAT

Por el momento, todo apunta a que su llegada vendrá de la mano de dos SUV 100% eléctricos, entre ellos el sucesor del Formentor y lo que debería ser un SUV Crossover con aspecto deportivo que sirva para dejar su huella en una estancia de tanta enjundia. De esa primera impresión suele depender especialmente la viabilidad de este tipo de proyectos para adentrarse en mercados de la importancia como el americano.

No terminan ahí las novedades ya que Cupra anunció a través de su comunicado que de cara a 2025 también será muy importante para la marca, con la llegada a los concesionarios del Tavascan y la confirmación del Terramar. También Seat tenía noticias en lo referente a sus modelos, con las renovaciones ya confirmadas del Seat Ibiza que acaba de cumplir 40 años, así como del Seat Arona, mientras que León y Ateca tendrán sus respectivas actualizaciones.