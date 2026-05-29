El Porsche Cayenne Turbo Electric aterriza en Fortnite y lleva su universo al configurador de la marca

El nuevo Porsche Cayenne Turbo Electric ya forma parte del universo de Fortnite. El SUV eléctrico de la marca alemana llega al popular videojuego disponible en PC, consolas y dispositivos móviles como parte de una colaboración entre Porsche y Epic Games que también se traslada fuera de la pantalla.

El Porsche Cayenne Turbo Electric aterriza en Fortnite | PORSCHE

Para acompañar este lanzamiento, Porsche ha integrado en el configurador online del Cayenne Electric un entorno visual inspirado en Fortnite, desarrollado con Unreal Engine, la misma tecnología gráfica utilizada por Epic Games en el juego.

El Porsche Cayenne Turbo Electric aterriza en Fortnite | PORSCHE

La marca ha publicado además un tráiler conjunto en el que el Cayenne Turbo Electric aparece recorriendo distintos escenarios de Fortnite, con especial protagonismo para sus capacidades fuera del asfalto.

El Porsche Cayenne Turbo Electric aterriza en Fortnite | PORSCHE

Según explica Deniz Keskin, responsable de Gestión de Marca y Asociaciones de Porsche AG, Fortnite se ha convertido en una plataforma cultural que va más allá del videojuego tradicional, algo que Porsche ha querido aprovechar para presentar su nuevo SUV eléctrico a un público más amplio.

El Porsche Cayenne Turbo Electric aterriza en Fortnite | PORSCHE

El configurador de Porsche permite personalizar los vehículos de la gama con distintos colores, llantas y paquetes de diseño, mostrando el resultado en tiempo real mediante visualización 3D. La novedad es que ahora también incorpora este entorno temático basado en Fortnite como parte de la experiencia digital.

El Porsche Cayenne Turbo Electric aterriza en Fortnite | PORSCHE

Inicialmente, el acceso a este modo especial se desbloqueaba mediante un código secreto difundido entre la comunidad de jugadores. A partir de ahora, cualquier usuario que acceda al configurador del Cayenne Turbo Electric podrá activar directamente este entorno, disponible además para todas las versiones de la futura gama Cayenne Electric.