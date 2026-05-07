Lexus presenta su nuevo TZ, un SUV eléctrico superlativo con tres filas de asientos para seis adultos y autonomía para 540 kilómetros

Lexus ha presentado este jueves el nuevo TZ, un SUV 'premium' degrandes dimensiones, 100% eléctrico y con tres filas de asientos para seis adultos, con una autonomía prevista de hasta 540kilómetros. Según las previsiones de la marca, llegará al mercado europeo entre noviembre y diciembre de 2026.

Lexus TZ | Lexus

La compañía nipona ha confirmado en su presentación de Madrid que el TZ es un modelo nuevo y adicional que no sustituye a ninguno de los actuales, orientado a "familias activas" con dos o tres hijos, y ha señalado que Lexus España prevé comercializar unas 300 unidades en su primer año.

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Encarnando la nueva visión de marca 'Discover' y el compromiso" de ser únicos", el nuevo TZ ha sido diseñado en torno al concepto 'Driving Lounge', un "salón sobre ruedas" que combina un espacio especial y relajado con un rendimiento dinámico que ofrece una experiencia de viaje elevada para todos los ocupantes.

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Autonomía de hasta 540 kilómetros

El nuevo TZ equipa eAxles compactos y ligeros en ambos ejes, que integran en una sola carcasa el motor-generador. Así, el sistema de propulsión100% eléctrico desarrolla una potencia máxima combinada de 300 kW, equivalente a 408 caballos, una cifra propia de un gran SUV premium que garantiza una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos.

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La batería de ion de litio de 95,8 kWh permite una autonomía prevista de hasta 540 kilómetros, en función del acabado, un peso en vacío de 2.630 kilos, capacidad de remolque con freno de 1.500 kilos y un radio de giro de 5,4 metros con la Dirección Trasera Dinámica, similar al de un SUV del segmento D.

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El TZ incorpora un cargador integrado de 22 kW para carga alterna doméstica y admite carga rápida en corriente continua de hasta 150kW, con un tiempo estimado de 35 minutos para pasar del 10% al 80% de capacidad.

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Con 5,10 metros de longitud, casi dos de anchura, 1,7 de altura y una batalla de 3,05 metros, este nuevo modelo ofrece una cabina amplia para seis plazas y espacio para una gran batería.

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Un voladizo delantero más corto facilita el manejo y la distribución de pesos, mientras que el trasero, más largo, aporta mayorcapacidad de carga y estabilidad, con un maletero de 290 litros con la tercera fila en uso y la posibilidad de llegar hasta 2.017 litros al abatir los asientos posteriores.

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Dentro del TZ, su diseño permite acomodar seis asientos distribuidos en tres filas, con butacas tipo capitán individuales en la segunda y una tercera fila con amplio espacio gracias a la ausencia de depósito. Para incrementar el confort se añaden asientos tipo otomano con reposapiés en las dos primeras filas y un sistema de calefacción radiante, que trabaja junto al aire acondicionado.

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El diseño limpio y minimalista de la cabina se refleja en un fino panel de instrumentos que integra la tecnología 'Lexus Invisible Tech', con interruptores ocultos que se iluminan cuando la mano delusuario pasa por encima. El techo panorámico es el mayor montado hasta la fecha en un modelo Lexus y las puertas tienen cierre asistido.

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En su versión Luxury, el TZ incorpora un sistema de audio Mark&Levinson de 21 altavoces, con escenario sonoro 3D y un Modo de Posición que permite centrar y afinar el sonido específicamente para la cabina trasera y sus ocupantes.

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El puesto de conducción, con un cuadro superior totalmente abierto,integra el Lexus Digital Cockpit con pantalla digital de 12,3 pulgadas en posición baja y horizontal.

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La marca asegura que el aislamiento acústico es notable, mientras que los modos de conducción seleccionables incluyen el nuevo modo 'Comfort', centrado en hacer los desplazamientos lo más cómodos posible para los pasajeros traseros.

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Este programa integra la Dirección Trasera Dinámica, un equilibrio óptimo de frenado entre ambos ejes y la tracción total 'DIRECT4' para reducir los movimientos de la carrocería.

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En el exterior, Lexus plasma un lenguaje que fusiona la presencia de un gran SUV con una estética refinada y menos agresiva. El TZ, con un coeficiente de resistencia de 0,27, presenta una silueta lateral alargada con bordes afilados y superficies de alta calidad, tiradores de puerta semienrasados, superficies texturizadas y llantas aerodinámicas de 20" o 22", además de un frontal con gráficos geométricos y nuevas luces LexusTwin-L.

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En el apartado tecnológico, el TZ se beneficia de la nueva plataforma de software Arene, que soporta una amplia variedad de funciones multimedia Lexus Connect con manejo rápido e intuitivo. La pantalla central táctil de 14 pulgadas se sincroniza con el cuadro.

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Entre las funciones de conectividad destacan la llave digital Smart Digital Key+, que puede añadirse a un smartphone o smartwatch y compartirse con hasta seis usuarios, así como los paquetes Connect & Drive, centrado en navegación avanzada y accesodirecto a cuentas de música en 'streaming', y Connect & Secure,que suma grabación de tráfico mediante cámara delantera, bloqueo remoto del encendido y asistente de vehículo robado.

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En materia de seguridad y asistencia al conductor, el modelo equipa la última evolución del paquete Lexus Safety System+, que agrupa sistemas avanzados de seguridad activa y ayuda a la conducción.

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Entre ellos figuran un Sistema Pre-colisión capaz de reconocer más tipos de obstáculos a menor distancia, un control de crucero adaptativo con modo Eco Run que optimiza la eficiencia en función del vehículo precedente, el nuevo Map Connected Drive que ajusta frenadas y aceleraciones según la cartografía de la ruta, y un asistente de cambio de carril mejorado.