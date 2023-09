Nuevos acabados más equipados para el pequeño crossover francés

La oferta de Citroën parece que se está actualizando por completo en estos días y la marca ya ha anunciado la gama del C3 Aircross 2024 que destaca por incorporar nuevos niveles de terminación que son además más completos que los anteriores. Aquellos que tengan interés en la nueva gama ya pueden formalizar los pedidos.

La oferta de motores para el Citroën C3 Aircross 2024 arranca con el interesante bloque 1.2 Pure Tech de 110 CV en combinación con la caja manual de seis velocidades. La misma potencia y transmisión tiene la única propuesta diésel que se conserva del 1.5 BlueHDI mientras que los clientes más exigentes tendrán en el 1.2 Pure Tech de 130 CV con caja automática la opción más prestacional.

El nivel de terminación You! ahora abre la gama. Cuenta con faros EcoLED, control y limitador de velocidad, sistema multimedia con pantalla táctil, Apple CarPlay, Android Auto, bluetooth, radio DAB, ordenador de viaje, alerta de carril involuntaria, lector de señales de tráfico, espejos térmicos y sensor de parking trasero.

En una posición intermedia está el acabado Plus que añade a lo mencionado más arriba el climatizador con control automático, llantas de aleación ligera de 16 pulgadas, tapizado de diseño específico, sensor de lluvia, paquete exterior en negro brillante, maletero con regulación en dos alturas, cristales tintados, etc.

Por último el nivel de acabado Max se sitúa como el tope de gama añadiendo el tapizado mixto, sistema Active City Brake, Smartbeam, sistema de navegación integrado, detalles en símil aluminio, arranque por botón, acceso sin llave, cámara de visión trasera de 180º, sensor de aparcamiento delantero, pack Look SUV, etc.

Los precios recomendados de la nueva gama del Citroën C3 Aircross arrancan en los 20.000 € del 1.2 Pure Tech 110 CV 6MT You! y culminan en los 25.290 € del 1.2 Pure Tech 130 CV AT Max. Los que busquen una alternativa diésel podrán elegir desde 21.120 € el 1.5 BlueHDI de 110 CV con acabado You!

