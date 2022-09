El Citroën C3 Aircross está de promoción en este mes de septiembre

El Citroën C3 Aircross es uno de los crossovers pequeños más interesantes de este mes de septiembre ahora que los precios se han reducido de manera importante gracias a unas ofertas más suculentas. Respecto a otros SUVs de su segmento es por regla general bastante más barato.

Por tan solo 16.850 € podrás estrenar un Citroën C3 Aircross con una mecánica solvente y un equipamiento más que razonable para su precio. Eso sí las condiciones de la promoción indican que deberás financiar con la marca en unas condiciones específicas. Si lo tuyo es el pago al contado el precio arranca en los 17.350 €.

La motorización elegida para estas versiones de entrada es la conocida 1.2 Pure Tech de 110 CV en combinación con la caja de cambios manual de seis velocidades. Es un motor que va muy bien en términos generales y no gasta mucho aunque la etiqueta ambiental "C" quizás no sea la más deseada en la actualidad.

El nivel de acabado Feel es el promocionado. De serie cuenta con aire acondicionado, control de velocidad con limitador, ordenador de viaje, lector de señales, alerta de carril, espejos y elevalunas eléctricos, radio DAB, pantalla táctil, encendido automático de luces, faros LED, asiento posterior abatible, etc. Si encaja con lo que buscas no lo dejes escapar y hazte con uno antes de fin de mes.

Te puede interesar... Probamos el nuevo Citroën ë-C4 con mecánica 100% eléctrica y una estética todocamino-coupé