Llega al mercado el Hyundai i30 N-Line 30 Aniversario

El Hyundai i30 N-Line 30 Aniversario es una de las opciones compactas más apetecibles de momento si lo que buscas en una variante bien equipada, de buena presencia y con un motor razonable a precios interesantes… y es que el recién llegado arranca en los 19.595 € incluyendo todas las promociones.

Bajo el capó este nuevo modelo cuenta con un motor de gasolina 1.0 TGDI de 120 CV que se combina con una transmisión manual de seis velocidades. Es interesante por prestaciones y por no gastar demasiado aunque no puede equipar el deseado sistema MHEV de 48v que añade la etiqueta ambiental ECO. Aquí es la 'C'.

Hyundai i30 N-Line | Hyundai

El equipamiento estándar contempla los faros LED, control de crucero con limitador, sistema multimedia con pantalla táctil de 8 pulgadas, radio DAB, Apple CarPlay, Android Auto, llantas de aleación de 17 pulgadas, ordenador de viaje, sensor de lluvia, encendido automático de luces y alerta de carril.

Otros elementos de serie son los faros antiniebla, cristales tintados, asientos deportivos, apoyabrazos central delantero, climatizador automático de dos zonas, cuatro elevalunas eléctricos, espejos térmicos, etc. La nueva serie especial también se puede adquirir con las carrocerías Fastback y CW Familiar.