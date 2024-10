Si te gustan los deportivos clásicos este es tu coche, siempre y cuando puedas comprarte una de las 60 unidades

El mundo de los superdeportivos ya es, de por sí, exclusivo y apto para unos pocos bolsillos, pero existen formas de hacerlo aún más. Y de esto da constancia Aston Martin con el nuevo DB12 Goldfinger Edition limitada a 60 unidades y que rinde homenaje al mítico DB5 Goldfinger.

Así lo deja patente con un exterior en el que destaca, fundamentalmente, su pintura Silver Birch que es idéntica a la del DB5 Goldenfinger. A juego nos encontramos con unas llantas multiradio de 21 pulgadas rematadas en dorado, pero más interesante se torna el habitáculo del superdeportivo inglés.

¿Por qué? Porque es aquí donde nos encontramos con unos asientos con un cuero con diseño acanalado que evoca directamente al del DB5 y que se encuentra también en puertas y techo. También nos encontramos con piezas en el selector de marchas o en los mandos con oro de 18 quilates, así como un 8 de corazones bordado en el parasol.

Pero, a fin de cuentas, estamos ante un Aston Martin DB12, y esto implica un motor acorde con el resto. Así, en las entrañas de esta edición especial nos encontramos, como no podría ser de otra manera, con un colosal V8 biturbo de 4.0 litros que desarrolla 680 CV y 800 Nm de par.

No obstante, este exultante maridaje no está disponible para todo el mundo, ya que su producción está limitada a 60 unidades. Y aunque bien es cierto que Aston Martin no ha desvelado el precio del DB12 Goldfinger, podemos intuir que no será precisamente bajo.