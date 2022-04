Ya está aquí el esperado primer escalafón AMG del Mercedes-Benz Clase C y sí, con un cuatro cilindros

Más información El homólogo chino del Mercedes-Benz EQS ya tiene precio para Europa y puede que no te guste

Tal y como viene siendo costumbre desde hace unos años, los modelos AMG de Mercedes-Benz cuentan con diversos niveles de potencia, y el caso del Clase C no iba a ser una excepción. Así lo demuestra el esperado Mercedes-AMG C 43, primera variante deportiva de la última generación del Clase C que llega con 408 CV procedentes del mayor temor de los más adeptos: una cuatro cilindros.

Y es que era un grito a voces que el downsizing afectaría a esta entrega de la berlina alemana, especialmente en sus versiones deportivas. Aunque bien es cierto que de momento son solo rumores los que advierten que la variante 63 recurrirá a un cuatro cilindros híbrido, este primer paso allana el camino para que sea realidad.

Sea como fuere, el Mercedes-AMG C 43 ya es una realidad y, pese a contar con un cuatro cilindros, es más prestacional y rápido que el anterior C 43 y su V6. Pero empezando por la estética nos encontramos con una defensa más aerodinámica y agresiva, la ya característica parrilla panamericana y una defensa posterior en la que se asienta una cuádruple salida de escape que ya veremos si es real o no.

Mercedes-Benz Clase C | Mercedes

El lateral se enfatiza con unas taloneras específicas y unas llantas que de serie son de 18 pulgadas, aunque en opción se podrá recurrir a variantes de 19 y 20 pulgadas. El interior del C 43 también sufre sus pertinentes cambios al ofrecer un volante de nueva cuña y con mandos satélites tal y como nos tienen acostumbrados los últimos modelos AMG.

Pero a quién queremos engañar, puesto que el verdadero punto álgido del nuevo Mercedes-AMG C 43 reside en su apartado mecánico. Aquí nos topamos con el motor M139, es decir, el mismo propulsor que equipan, por ejemplo, los Mercedes-AMG A y CLA 45 S.

En otras palabras, estamos ante un motor de cuatro cilindros de 2.0 litros, turbo eléctrico y sistema mild-hybrid de 48 voltios, lo que le otorga la etiqueta ECO de la DGT. Todo ello se traduce en 408 CV y 500 Nm de par, cifras que permiten un 0 a 100 en 4,6 segundos y una velocidad punta de 265 km/h si recurrimos al paquete AMG Driver´s Package.